"Витік документів США": В Україні триватиме затяжна війна

Війна РФ проти України, яка вже налічує понад 350 тисяч убитих і поранених військових з обох боків, зайде у глухий кут і триватиме після 2023-го, йдеться у "секретних документах" американської розвідки, злитих у мережу.

Війна в Україні, яка вже налічує понад 350 тисяч жертв, імовірно, триватиме і після 2023 року. Про це йдеться в "злитих" у вільний доступ "секретних документах" нібито американської розвідки, повідомило ввечері в середу, 12 квітня, міжнародне агентство Reuters.

В одній з оцінок від 23 лютого цього року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут упродовж 2023 року" говориться, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви - захопити весь регіон у 2023 році. Ця тактика зменшила російські сили та запаси боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи й зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", - сказано в "документі".

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В Україні загинули 25-40 тисяч російських військових

Також у "таємних паперах" міститься інформація про втрати сторін. Згідно з оцінкою, зібраною розвідувальним управлінням міністерства оборони США (Пентагон), обидві сторони загалом мають приблизно 350 тисяч убитих і поранених солдатів.

Загальні втрати Росії становлять від 189,5 до 223 тисяч осіб, зокрема 35,5 - 43 тисячі загиблих у боях і 154 - 180 тисяч поранених. Кількість втрат України оцінюється в 124,5 - 131 тисячу осіб, зокрема від 15,5 до 17,5 тисячі загиблих і від 109 до 113, 5 тисячі поранених.

Reuters зауважує, що в одному з цих документів, розміщеному на російських телеграм-каналах, цифри втрат були грубо змінені, щоби зменшити російські та збільшити українські.

Раніше американське видання The New York Times, яке першим помітило витік "документів", зауважувало, що російські провладні канали активно поширюють частково змінені файли. Так, в одному з них ідеться, що Росія втратила від 16 до 17,5 тисячі солдатів, а Україна нібито 71,5 тисячі, що суперечить публічним оцінкам Пентагону.

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Резніков: Злиті документи - суміш правди і брехні

Першою реакцією України на злиті "документи" стало звинувачення Росії в "інформаційній грі". А 12 квітня український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що витік - це "суміш правдивої та неправдивої інформації".

Напередодні Великобританія долучилася до країн, які принаймні частково поставили під сумнів інформацію з "секретних документів США". У британському міністерстві оборони заявили, що витік "продемонстрував серйозний рівень неточності" та закликали читачів "бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Водночас, як зазначав американський телеканал CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними.

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