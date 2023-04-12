Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

Про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Ідеться про перефотографовані документи, щось на кшталт інформаційних дайджестів, які спецслужби зазвичай готують для різноманітних внутрішніх нарад. Крім того, деякі документи, судячи зі всього, походять з армійських структур США.

Оприлюднені документи: які дані там містяться

Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів. Наприклад, стверджується, що Вашингтон стурбований станом Збройних сил України та їхньою нібито нездатністю відбити російський наступ. Ідеться в паперах і про ту "червону лінію", після порушення якої Китай, імовірно, готовий розпочати постачання озброєнь Росії. Такою "лінією" є напад України на "російські території". Згадуються в паперах і роздуми керівництва Єгипту про постачання Росії боєприпасів, а також суперечка, що нібито розгорілася в керівництві Південної Кореї після прохання США про постачання Сеулом снарядів Києву.

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Крім того, частина документів стосується внутрішньополітичних подій у країнах-союзниках США - Ізраїлі, Канаді та Великобританії.

Хто мав доступ до секретних даних

На даний момент офіційні особи в США украй стримані у висловлюваннях про те, де і як міг статися витік секретних паперів. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі прямо повідомив, що не знає, хто "злив" інформацію і чи варто чекати ще нових "зливів". За інформацією американського видання Washington Post, до таких документів мають доступ "кілька сотень або навіть тисяч" співробітників Пентагону.

Джон Кірбі Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Утім, це не означає, що витік стався саме в Пентагоні і що він був навмисним. Як розповів німецькій радіостанції Deutschlandfunk Томас Рід (Thomas Rid), професор американського Університету Джонса Гопкінса та експерт з питань оборони та кібербезпеки, він мав можливість подивитися 54 із приблизно сотні оприлюднених фотографій - і йому впало в око, що більшість із зображених на них документів раніше зігнуті удвоє. Експерт також зауважив, що у більшості випадків "ми бачимо на фотографіях різні предмети поруч із документами - ніж, зламаний айфон, клей, інструкцію до бінокля, тобто досить дивні речі. Таке враження, що людина чи люди, які зробили фото, не особливо думали про безпеку і взагалі поводилися досить недбало. Це наводить мене на думку, що хтось, може, навіть випадково знайшов ці документи і не був їхнім першоджерелом - тобто йдеться про помилку в системі безпеки", - робить висновок Рід.

Оприлюднені документи: справжні або фейки

У Вашингтоні офіційно досі не заперечували можливості, що документи, які "витекли" до мережі, є справжніми - принаймні частина з них. Утім, з приводу деяких фотографій помічник глави Пентагону Кріс Мігер заявив, що їх було "змінено" і що вони можуть використовуватися для поширення хибної інформації.

У документах ідеться про начебто нездатність ЗСУ відбити наступ російської армії Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Таку думку висловлює і Томас Рід. При цьому, за словами експерта, маніпуляція є досить грубою і здається роботою не професійних співробітників спецслужб, а радше "аматора, який знайшов ці документи на одній із сумнівних інтернет-платформ". Зі свого боку, розслідувальна група Bellingcat зазначила, що суттєва частина фальшивок поширювалася через канали російських користувачів мережі Twitter - хоча журналісти-розслідувачі також зауважують, що це не схоже на роботу російських спецслужб.

Чим небезпечний витік секретних документів США

Говорячи про масштаби витоку та його оцінку в США, Кріс Мігер охарактеризував його як "дуже серйозну" загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Причина в тому, що публічною стала інформація, яка дає уявлення про методи роботи американських спецслужб, пишуть оглядачі ЗМІ.

Із цим згоден Томас Рід: було дивно бачити, каже він, "наскільки багато американці знають про військове планування росіян". У цьому полягає основна шкода від нинішнього витоку. "Значна частина інформації в документах отримана шляхом так званої технічної розвідки, тобто розвідки за допомогою технічних засобів. І якщо ви знаєте, де розвідка противника отримала у вас інформацію, ви цілеспрямовано почнете в цих точках перевіряти надійність своїх засобів комунікацій. Це зараз і почне відбуватися", - упевнений експерт. Не кажучи вже про те, додає він, що якщо інформація походила від конкретної людини, то їй зараз явно загрожує небезпека.

Реакція на витік секретних документів

Як повідомив американський телеканал CNN, витік секретних документів викликав велике роздратування в Києві і навіть призвів до зміни планів українського контрнаступу. Це спростував 10 квітня в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов. За його словами, про початок контрнаступу буде вирішено в останній момент. Загалом Данілов наголошено спокійно відреагував на витік, пояснивши, що справжніми секретними даними про операції ЗСУ володіє лише невелике коло людей, і якщо хтось через витік вважає, що володіє секретною інформацією, то "його можна лише привітати".

Секретар РНБО Олексій Данілов Фото: Anna Voitenko/REUTERS

Загалом спокійно відреагували на публікацію документів і в Кремлі. Як зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, "витік досить цікавий". Натомість рішуче заперечили достовірність оприлюдненої інформації в Ізраїлі, а в уряді Південної Кореї більшість документів назвали "фальшивками".