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Слідчий з міжнародної групи криміналістів у жилеті з написом "Прокурор з воєнних злочинів" збирає докази російських злочинів в Україні
Слідчий з міжнародної групи криміналістів у жилеті з написом "Прокурор з воєнних злочинів" збирає докази російських злочинів в УкраїніФото: Carol Guzy/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Трибунал щодо РФ варто запустити до завершення війни - МЗС

Віолетта Чайковська
2 год. тому

До коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України вже входять 32 країни. Дві справи про воєнні злочини росіян в Україні збирається порушити МКС у Гаазі, але РФ не визнає його юрисдикцію.

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Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України можна і потрібно запустити до завершення війни, щоб уже було підґрунтя для реального переслідування найвищого політичного і військового керівництва РФ, заявив посол з особливих доручень міністерства закордонних справ (МЗС) України Антон Кориневич на пресконференції у вівторок, 14 березня.

"Я переконаний, що розслідувати і збирати докази Міжнародний центр має вже зараз. Ми маємо зараз працювати над створенням трибуналу і його можна запустити до завершення війни для того, щоб ми могли підготувати підґрунтя для реального переслідування найвищого політичного і військового керівництва РФ", - цитує посадовця агентство "Інтерфакс-Україна".

Кориневич запевнив, що МЗС активно працює над тим, аби міжнародні зусилля в питанні створення спецтрибуналу мали результат. "Я переконаний, що це потрібно робити зараз. І в нас є дуже хороший історичний приклад. 13 березня 1942 року в Сент-Джеймському палаці в Лондоні було підписано першу декларацію союзників, яка свідчила про готовність і бажання засудити воєнних злочинців за скоєння найтяжчих злочинів у Європі. До завершення війни було ще понад три роки, але базу готували вже тоді", - сказав посол.

Коаліція за створення спецтрибуналу щодо РФ

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про приєднання ще двох країн до коаліції за створення спецтрибуналу в справі про злочин агресії РФ. Тепер до неї входять 32 країни.

"32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. (Російський президент Володимир. - Ред.) Путін і його соратники постануть перед судом", - написав Кулеба в Twitter.

Наприкінці лютого стало відомо, що до цієї коаліції приєдналася перша країна Латинської Америки - Гватемала. Вперше учасники провели провели засідання 26 січня. Тоді їх було 21. Друге засідання заплановане на 21-22 березня в Страсбурзі.

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Справу про воєнні злочини РФ збираються порушити в Гаазі

Напередодні американське видання The New York Times (NYT) повідомило, що дві справи про воєнні злочини росіян в Україні збирається порушити Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який також клопотатиме про ордери на арешт кількох осіб.

Одна з них пов'язана з викраденням українських дітей та їхнім примусовим відправленням до російських "таборів перевиховання". Друга - з цілеспрямованими ударами по українській цивільній інфраструктурі. Це може стати першою спробою притягнути у міжнародному суді російських офіційних осіб до відповідальності за злочини в Україні.

Росія не визнає юрисдикції Гааги

Коментуючи статтю, в Кремлі заявили, що не визнають юрисдикції МКС. "Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикції цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав у вівторок журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков.

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов також заявив про "відсутність у МКС юрисдикції щодо Росії". "З 2016 року Росія не є учасником Римського статуту 1998 року, тож МКС не має юрисдикції щодо нашої країни", - написав він у Telegram.

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Супутникові знімки як доказ воєнних злочинів РФ в Україні

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