Швеція проведе навчання для українських пілотів на Gripen

У рамках нового пакета військової допомоги Швеція проведе для українських пілотів ознайомче навчання на винищувачах Gripen. Також країна виділила гроші на військову техніку для України.

Уряд Швеції схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме, серед іншого, ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційно-технічного персоналу на шведських багатоцільових винищувачах четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen, повідомляється у п'ятницю, 16 червня, на сайті уряду Швеції .

Завдання провести таке навчання було поставлене пере Зброойними силами Швеції. "Українські збройні сили висловили прохання мати змогу оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним із найнагальніших питань є зміцнення української протиповітряної оборони сучасною бойовою авіацією", - ідеться в повідомленні.

Гроші на закупівлю військовї техніки

Загалом обсяг нового пакету військової допомоги Швеції, який був представлений на зустрічі Контактної групі з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн"), становить приблизно 250 мільйонів шведських крон (понад 23,5 мільйона доларів). З них 230 мільйонів (близько 21,6 мільйона доларів) становитимуть внески до фондів, які підтримують Україну

Зокрема, Швеція спрямує 140 мільйонів шведських крон (понад 13,1 мільйона доларів) у Міжнародний фонд для України (IFU), гроші з якого використовуються для закупівлі військової техніки для України. Нині фонд, яким керує Великобританія, зібрав сотні мільйонів доларів на закупівлю бойових й розвідувальних дронів та засобів протиповітряної оборони (ППО).

Ще 90 мільйонів шведських крон (понад 8,4 мільйона доларів) буде спрямовано у Комплексний пакет допомоги НАТО для України (CAP). Гроші з цього фонду виділяються на придбання військової техніки, пального, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримку модернізації інститутів оборони та безпеки України.

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Центри обслуговування переданої Україні техніки

Крім того, Швеція вирішила створити центри обслуговування військової техніки, яка передається Україні. Зокрема, йдеться про переносний зенітно-ракетний комплекс Robotsystem 70, бойові машини Combat Vehicle 90, танки Stridsvagn 122, артилерійські установки Archer.

Забезпечувати роботу цих центрів будуть до 60 військовослужбовців Швеції у Польщі, Румунії та Словаччині. Їхня місія триватиме до 31 грудня 2025 року, йдеться у повідомленні шведського уряду.

Нагадаємо, партнери Україні створили так звану "коаліцію винищувачів", до якої наразі входять вісім країн: Великобританія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція. Вони можуть розпочати тренування українських пілотів в липні на американських F-16, також обговорюються варіанти навчань на Saab Gripen і на Eurofighter Typhoon.

Водночас жодна країна поки що не взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі. У Києві кажуть, що потребують близько 120 літаків. Міністр оборони Олексій Резніков очікує, що найбільшу частку складуть F-16, але вважає, що частину могли би зайняти Eurofighter і Gripen.