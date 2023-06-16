Швеція проведе навчання для українських пілотів на Gripen
Уряд Швеції схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме, серед іншого, ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційно-технічного персоналу на шведських багатоцільових винищувачах четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen, повідомляється у п'ятницю, 16 червня, на сайті уряду Швеції.
Завдання провести таке навчання було поставлене пере Зброойними силами Швеції. "Українські збройні сили висловили прохання мати змогу оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним із найнагальніших питань є зміцнення української протиповітряної оборони сучасною бойовою авіацією", - ідеться в повідомленні.
Гроші на закупівлю військовї техніки
Загалом обсяг нового пакету військової допомоги Швеції, який був представлений на зустрічі Контактної групі з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн"), становить приблизно 250 мільйонів шведських крон (понад 23,5 мільйона доларів). З них 230 мільйонів (близько 21,6 мільйона доларів) становитимуть внески до фондів, які підтримують Україну
Зокрема, Швеція спрямує 140 мільйонів шведських крон (понад 13,1 мільйона доларів) у Міжнародний фонд для України (IFU), гроші з якого використовуються для закупівлі військової техніки для України. Нині фонд, яким керує Великобританія, зібрав сотні мільйонів доларів на закупівлю бойових й розвідувальних дронів та засобів протиповітряної оборони (ППО).
Ще 90 мільйонів шведських крон (понад 8,4 мільйона доларів) буде спрямовано у Комплексний пакет допомоги НАТО для України (CAP). Гроші з цього фонду виділяються на придбання військової техніки, пального, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримку модернізації інститутів оборони та безпеки України.
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Центри обслуговування переданої Україні техніки
Крім того, Швеція вирішила створити центри обслуговування військової техніки, яка передається Україні. Зокрема, йдеться про переносний зенітно-ракетний комплекс Robotsystem 70, бойові машини Combat Vehicle 90, танки Stridsvagn 122, артилерійські установки Archer.
Забезпечувати роботу цих центрів будуть до 60 військовослужбовців Швеції у Польщі, Румунії та Словаччині. Їхня місія триватиме до 31 грудня 2025 року, йдеться у повідомленні шведського уряду.
Нагадаємо, партнери Україні створили так звану "коаліцію винищувачів", до якої наразі входять вісім країн: Великобританія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція. Вони можуть розпочати тренування українських пілотів в липні на американських F-16, також обговорюються варіанти навчань на Saab Gripen і на Eurofighter Typhoon.
Водночас жодна країна поки що не взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі. У Києві кажуть, що потребують близько 120 літаків. Міністр оборони Олексій Резніков очікує, що найбільшу частку складуть F-16, але вважає, що частину могли би зайняти Eurofighter і Gripen.