ФРН визначиться з винищувачами Україні протягом двох тижнів

Німецький уряд може переглянути свою позицію щодо питання можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю DW.

"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав він у понеділок, 5 червня, в Індонезії.

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Про далекобійні ракети для ЗСУ поки не йдеться

Водночас міністр відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі. "На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії. Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".

За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть. "Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я би не повірив", - зазначив він.

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Пісторіус переконує в недоцільності вимог негайного миру

Міністр також зазначив, що під час поїздки країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та переговорів з представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності вимог негайного припинення війни, оскільки це означатиме успіх Росії.

Він зазначив, що саме РФ могла би покласти край цій війні, вивівши з України всі свої війська, тому припинення постачання зброї Києву не сприятиме миру. "Україна - суверенна держава, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось ще. Це не залежить від нас", - наголосив Пісторіус і додав, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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