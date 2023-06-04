  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаНімеччина

Міністр оборони Німеччини закликав 40 країн виступити за мир

Віолетта Чайковська | Олександра Іванова
1 год. тому

Країни Індо-Тихоокеанського регіону мають зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, зокрема - війни Росії проти України, заявив Борис Пісторіус на форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

https://p.dw.com/p/4SASv
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" 4 червня.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" 4 червня.Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, таких як війна Росії проти України. З таким зверненням він виступив у неділю, 4 червня, на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла".

"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - цитує його німецьке інформаційне агентство dpa.

Водночас Пісторіус подякував багатьом державам регіону, які виступили з чіткими заявами про те, що міжнародна спільнота не сприймає цієї війни.

Читайте також: Шольц - проросійським активістам: Путін - палій війни

Пісторіус: Війна РФ проти України змінила німецьку політику

Виступаючи перед представниками понад 40 держав, міністр зазначив, що для Німеччини "агресивна війна президента РФ Володимира Путіна посеред Європи стала історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус. За його словами, це зобов'язання передбачає, зокрема, переосмислення політики експорту озброєнь, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".

Читайте також: Акцент на ППО та танки. Борис Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

Резніков про "мирний план" Індонезії: Звучить як російський

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
На головну сторінку