Міністр оборони Німеччини закликав 40 країн виступити за мир

Країни Індо-Тихоокеанського регіону мають зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, зокрема - війни Росії проти України, заявив Борис Пісторіус на форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, таких як війна Росії проти України. З таким зверненням він виступив у неділю, 4 червня, на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла".

"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - цитує його німецьке інформаційне агентство dpa.

Водночас Пісторіус подякував багатьом державам регіону, які виступили з чіткими заявами про те, що міжнародна спільнота не сприймає цієї війни.

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Пісторіус: Війна РФ проти України змінила німецьку політику

Виступаючи перед представниками понад 40 держав, міністр зазначив, що для Німеччини "агресивна війна президента РФ Володимира Путіна посеред Європи стала історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус. За його словами, це зобов'язання передбачає, зокрема, переосмислення політики експорту озброєнь, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".

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