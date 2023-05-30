Резніков: ФРН може додати до коаліції винищувач Eurofighter

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коліції" та розпочати навчання з управління ними для пілотів ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France", оприлюдненому у вівторок, 30 травня.

"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", - наголосив міністр.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

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Резніков: Україні треба 120 винищувачів

За його словами, загалом Україна потребує близько 120 винищувачів. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter. "Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.

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Вишкіл українців на винищувачах

Планом підготовки льотчиків Збройних сил України (ЗСУ) на винищувачах F-16 займаються Данія та Нідерланди. За словами Резнікова, Україна також веде переговори з Польщею та Бельгією щодо тренувань українських військових пілотів на бойових літаках. У Данії припускають, що вишкіл ЗСУ на винищувачах F-16 може початися в липні.

Попри те, що вже кілька партнерів України пообіцяли тренувати українських льотчиків, наразі жодна країна не взяла на себе зобов'язання надати сучасні західні винищувачі. В разі рішення передати бойові літаки, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців, за оцінками США.