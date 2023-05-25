  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Винищувачі F-16
Винищувачі F-16Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Остін: Данія й Нідерланди очолять навчання українців на F-16

Аліна Коломієць
2 год. тому

Члени Контактної групи з оборони України обговорили плани підготовки українських пілотів на F-16 та інших винищувачах, повідомив глава Пентагону. Коаліцію з навчання українців очолять Данія та Нідерланди.

https://p.dw.com/p/4RpKr

Данія та Нідерланди вирішили очолити європейську коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 12-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося у четвер, 25 травня, в онлайн-форматі.

"Я особливо вдячний Данії та Нідерландам, які вирішили очолити коаліцію з підготовки українських військових до використання винищувачів F-16. Найближчими тижнями мої голландські та нідерландські колеги працюватимуть зі Сполученими Штатами та іншими союзниками над розробкою рамок тренувань", - сказав він.

За словами Остіна, Норвегія, Португалія і Польща також вже запропонували зробити свій внесок у тренування пілотів. "Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднається більше країн", - додав глава Пентагону.

Читайте також: F-16 для України: чим могла б допомогти Німеччина?

Напередодні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що "авіаційна коаліція" західноєвропейських союзників Києва прагне розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "якомога швидше".

Вона також зазначила, що старт навчань буде "першим кроком" на шляху до постачання західних бойових літаків Україні.

Читайте також: Винищувачі F-16 прибудуть в Україну "в кращому разі через кілька місяців" - США

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ллойд Остін

F-16 для України: Пентагон розраховує на підтримку партнерів

Політика41 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Verteidigungsminister Boris Pistorius bei Ausbildung ukrainischer Soldaten

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Політика6 год. тому
external

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

Суспільство9 год. тому01:27 хв.
Різдвяна служба ПЦУ в Києві

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Релігія9 год. тому
external

Як танкова бригада ЗСУ просувається під Бахмутом

Як танкова бригада ЗСУ просувається під Бахмутом

Конфлікти12 год. тому03:25 хв.
Український номерний знак на автомобілі (символічне фото)

Українські біженці у Швейцарії: продажі авто застопорилися

Українські біженці у Швейцарії: продажі авто застопорилися

Політика13 год. тому
Перед посадкою на потяг "Укрзалізниці" (архівне фото)

"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?

"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?

Суспільство14 год. тому
На головну сторінку