Навчання на F-16 у Польщі: ЗСУ кажуть, що підготовка триває

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що процес підготовки до початку навчань українських пілотів на F-16 ще триває. Раніше в ЄС заявили, що тренування льотчиків на винищувачах уже розпочалися в Польщі.

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат заперечує, що в Польщі розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, підготовка до тренувань поки що триває.

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати ці навчання. Є передові групи, що виїхали в країни Європи, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів у цих країнах ще немає", - сказав він ефірі національного телемарафону у вівторок, 23 травня.

Ігнат додав, що представники Повітряних сил постійно контактують з партнерами, вивчається питання, які групи, коли та в які країни поїдуть на навчання. За його словами, "відправити велику кількість пілотів одночасно не можна, тому що потрібно комусь воювати".

Читайте також: Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів

Боррель: У Польщі почались навчання українців на F-16

Кількома годинами раніше верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель заявив журналістам у Брюсселі, що в Польщі розпочалася підготовка українських військових для польотів на винищувачах F-16.

"Я радий, що нарешті підготовка пілотів на F-16 розпочалася в кількох країнах. Це займе деякий час, але чим швидше, тим краще", - сказав він. На уточнююче запитання, де саме почались тренування, Боррель сказав: "Наприклад, у Польщі".

Джерело міжнародного агентства AFP серед європейських дипломатів підтвердило, що навчання стартували в Польщі, тоді як міністерство оборони країни відмовилося від коментарів. Своєю чергою українська державна інформаційна агенція "Укрінформ" також повідомила, що її джерело в польському уряді підтвердило слова Борреля та пообіцяло офіційну інформацію "трохи згодом".

Нідерланди: Графік навчань узгоджується

Своєю чергою міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що "авіаційна коаліція" західноєвропейських союзників Києва прагне розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "якомога швидше".

"Ми працюємо над конкретним графіком початку тренувань, і ми вважаємо, що важливо зробити це якнайшвидше", - сказала вона журналістам у Брюсселі. За її словами, це робиться спільними зусиллями, зокрема, з Данією, Бельгією та Великобританією. "Але ми прискоримось тепер, коли знаємо, що маємо зелене світло", - додала міністерка.

Тренування ЗСУ - крок до надання винищувачів

Вона також зазначила, що старт навчань буде "першим кроком" на шляху до постачання західних бойових літаків Україні. "Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками та країнами, які можуть мати F-16, цей наступний крок, але зараз це не стоїть на порядку денному", - сказала вона, додавши, що передача винищувачів - наступний етап.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що вивчає можливості участі його країни в "коаліції винищувачів" для України, але попередив, що вони "вкрай обмежені". За його словами, внесок Берліна не відіграє великої ролі, бо той "просто не має літаків F-16 і не може допомогти з підготовкою пілотів".

Читайте також: Винищувачі F-16 прибудуть в Україну "в кращому разі через кілька місяців" - США