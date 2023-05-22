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Американські F-16
Американські F-16Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У США не певні щодо відправки своїх F-16 в Україну

Анастасія Шепелева
4 год. тому

За словами радника Білого дому, Джо Байден ще не ухвалив рішення, чи відправлятимуть США свої F-16 Україні, хоча дозволять третім країнам реекспорт цих винищувачів.

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Сполучені Штати підтримають спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів на американських винищувачах F-16, але чи буде якийсь з цих літаків відправлений безпосередньо зі США в Україну, поки що залишається під питанням. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван ввечері у неділю, 21 травня, в ефірі телеканалу CNN.

"Я думаю, що з огляду на кількість F-16, які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і виходячи з коштів, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною. Але президент іще не ухвалив остаточного рішення", - розповів Салліван.

За його словами, раніше США відмовлялися надавати Україні винищувачі, оскільки вони не були "критично важливими" для очікуваного українського контрнаступу. "Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоби вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу", - сказав він і додав, що тепер, коли це зроблено, можна розраховувати на довгострокову перспективу України захищати себе і стримувати російську агресію. "Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 є важливими для цієї боротьби", - зазначив радник.

Напередодні президент США Джо Байден анонсував плани розпочати підготовку українських пілотів для експлуатації літаків четвертого покоління, включно з F-16. Байден наголосив, що отримав від президента України Володимира Зеленського "тверді запевнення" в тому, що українські війська не використовуватимуть надані західними країнами винищувачі F-16 для ударів по території Росії. Водночас Байден зазначив, що F-16 можуть бути застосовані "хоч би де перебували російські війська в межах України".

За словами президента США, F-16 знадобляться Україні не найближчим часом, а у віддаленішій перспективі. Зокрема, він припустив, що використання винищувачів в будь-якому українському наступі в найближчі тижні - "вкрай малоймовірне". Водночас українським військам може знадобитися така зброя для захисту від російських військ, які перебувають поза межами досяжності наявних нині у Збройних сил України (ЗСУ) озброєнь.

Читайте також: Німецький експерт: Західні винищувачі F-16 - це не про нинішній контрнаступ України

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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