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Байден озвучив плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16
Зеленський (л.) і Байден на зустрічі в ХіросіміФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS
КонфліктиСполучені Штати Америки

Байден анонсував підготовку українських пілотів на F-16

Валерій Сааков
1 год. тому

Вашингтон спільно з партнерами проводитиме підготовку українських пілотів задля опанування ними літаків четвертого покоління, включно з F-16, запевнив Байден. Однак ЗСУ отримають ці літаки не зараз.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував плани розпочати підготовку українських пілотів для експлуатації літаків четвертого покоління, включно з F-16. Про це Байден заявив в неділю, 21 травня, на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Великої сімки (G7) у Хіросімі.

"США спільно з нашими союзниками та партнерами можуть розпочати навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб посилити українські повітряні сили. І це буде частиною довгострокового посилення можливості України захищати себе. Торік ми надавали все, що було необхідно, щоб впоратися з наявними викликами. Зараз ми рухаємося в напрямку того, щоб зробити Україну спроможною захищатися від загроз, крім тих, з якими їй доводилося мати справу досі", - розповів Байден.

Київ запевнив Вашингтон, що не застосовуватиме західні літаки на території РФ

Крім того, Байден наголосив, що отримав від президента України Володимира Зеленського "тверді запевнення" в тому, що українські війська не використовуватимуть надані західними країнами винищувачі F-16 для ударів по території Росії. Водночас Байден зазначив, що військові літаки F-16 можуть бути застосовані "хоч би де перебували російські війська в межах України й у цьому районі", цитує Reuters.

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Байден додав, що F-16 знадобляться Україні не найближчим часом, а в більш віддаленій перспективі. Він, зокрема, припустив, що "вкрай малоймовірно", що ці літаки будуть використані в будь-якому українському наступі в найближчі тижні, але водночас українським військам може знадобитися така зброя для захисту від російських військ, які перебувають поза межами досяжності наявних нині у ЗСУ озброєнь.

Зеленський упевнений у передачі F-16 Заходом

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що він упевнений, що Київ отримає винищувачі F-16 від Заходу. "Ми отримаємо літаки. Я не можу поки що сказати, скільки - це не таємниця - сам цього не знаю", - сказав він на пресконференції на саміті G7 в Хіросімі.

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Крім того, Зеленський повідомив, що українські війська ведуть бої в межах Бахмута і виконують "важливі завдання". "Сьогодні вони перебувають у Бахмуті - в яких саме місцях, я не буду говорити. Але це говорить про те, що на сьогодні Бахмут не захоплений Російською Федерацією. Тут немає двох-трьох трактувань", - додав Зеленський, цитує AFP.

Руйнування в Бахмуті нагадують Зеленському Хіросіму після ядерного бомбардування

Також Володимир Зеленський порівняв знищення міста Бахмут на Донбасі зі знищенням Хіросіми у Другій світовій війні внаслідок ядерного бомбардування. "Скажу відверто: фотографії зруйнованої Хіросіми абсолютно нагадують мені Бахмут та інші подібні населені пункти. Нічого не залишилося живого, всі будівлі зруйновані", - сказав він журналістам.

Він додав, що волів би, щоб після закінчення війни в таких містах, як Бахмут, сталася така ж успішна відбудова, яку пережила Хіросіма.

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

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Байден озвучив плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Байден анонсував підготовку українських пілотів на F-16

Конфлікти1 год. тому
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