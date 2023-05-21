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Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Ігнат: Україна може отримати десятки F-16

Роман Губа
1 год. тому

На думку речника командування повітряних сил, винищувачі F-16 передаватимуть Україні підрозділами, а не поштучно.

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що коли західні партнери передаватимуть Україні винищувачі, то їх можуть передаватимуть підрозділами по 12 бойових літаків. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків... Отже, кілька десятків літаків може бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань", - сказав він.

Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден схвалив план навчання українських пілотів на американських багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16, яке, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями. Про це він вперше поінформував лідерів Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 травня, на саміті, що проходить в Японії, повідомили міжнародні агенції Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Тренувати льотчиків Збройних сил України будуть в Європі. Втім, які саме країни братимуть участь в цьому процесі, джерела не уточнюють. Очікується, що навчання розпочнуться найближчими тижнями і займуть кілька місяців.

Поки триватимуть тренування, мають погодити хто саме, скільки і коли надасть винищувачів. "Оскільки підготовка проходитиме протягом наступних місяців, коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли фактично надати реактивні літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть", - сказав журналістам чиновник адміністрації Байдена.

Нідерланди скасували угоду щодо продажу F-16 - ЗМІ

Тим часом, Нідерланди скасували угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії Draken International, повідомив 20 травня аналітичний портал Oryx, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

"Нідерланди скасували угоду стосовно продажу решти F-16 компанії Draken International", - йдеться в повідомленні Oryx у Twitter.

Oryx пише, що "неважко здогадатися, де вони насправді опиняться". 

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