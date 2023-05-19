Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16

Президент США повідомив на саміті лідерів G7, що схвалив навчання льотчиків ЗСУ на американських винищувачах F-16. Вони стартують найближчими тижнями. Рішення про передачу літаків можуть ухвалити через кілька місяців.

Президент США Джо Байден схвалив план навчання українських пілотів на американських багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16, яке, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями. Про це він вперше поінформував лідерів Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 травня, на саміті, що проходить в Японії, повідомили міжнародні агенції Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Тренувати льотчиків Збройних сил України (ЗСУ) будуть в Європі. Втім, які саме країни братимуть участь в цьому процесі, джерела не уточнюють. Очікується, що навчання розпочнуться найближчими тижнями і займуть кілька місяців.

Поки триватимуть тренування мають погодити хто саме, скільки і коли надасть винищувачів. "Оскільки підготовка проходитиме протягом наступних місяців, коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли фактично надати реактивні літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть", - сказав журналістам чиновник адміністрації Байдена.

У США оцінюють, що для підготовки пілотів і доставки в Україну літаків F-16 потрібно щонайменше півтора року.

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"Історичне рішення"

Рішення Байдена привітав президент України Володимир Зеленський. "Вітаю історичне рішення США та Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - написав він у Twitter.

Раніше цього тижня Великобританія та Нідерланди оголосили спільне формування "авіаційної коаліції" для України з метою закупівлі винищувачів і підготовки українських пілотів до роботи з ними. Про свою готовність навчати льотчиків ЗСУ заявили також Франція, Бельгія та Данія. Втім, згідно з американськими правилами ліцензування експорту, США повинні погодити рішення третіх країн щодо навчання пілотів або передачі літаків. Раніше США виступали проти поставок F-16 Україні.

Прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте привітали рішення Байдена про тренування українських пілотів.

Рютте повідомив, що умови навчання будуть розроблені найближчими тижнями. Свою чергою Сунак запевнив, що "Великобританія працюватиме разом із США та Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб отримати для України необхідну авіаційну бойову спроможність".

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Як повідомлялося, в березні навички двох українських пілотів оцінювали в США за допомогою льотних симуляторів на військовій базі в Тусоні, штат Арізона. Така оцінка була потрібна для визначення того, скільки часу їм знадобиться для опанування різних американських військових літаків, включаючи F-16.

Американські інструктори дійшли висновку, що льотчики ЗСУ швидко опанують F-16, тому програма їхньої підготовки може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними.

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