Зеленський про літаки: Невдовзі почуєте важливі рішення

Україна й західні партнери ще мають "трохи попрацювати" над передачею західних винищувачів, розповів Зеленський після зустрічі з Сунаком. "Найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок, 15 травня, з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком питання надання Києву західними країнами бойових літаків, а також плани створення "винищувальної коаліції".

"Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим", - цитує Зеленського після зустрічі з Сунаком агентство Reuters.

Зеленський додав, що "дуже позитивно" ставиться до створення "винищувальної коаліції" для допомоги Україні в розпочатій Росією агресивній війні.

Лондон не дасть F-16, бо не має їх на озброєнні

Водночас у британському уряді дали зрозуміти, що Великобританія не планує відправляти винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що воліли б отримати F-16. Відповідну заяву зробив сьогодні речник британського прем'єра.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Великобританія винищувачі Україні, прессекретар сказав: "Ми не плануємо відправляти винищувачі в Україну. Ми не плануємо цього робити. Українці вирішили тренувати своїх пілотів на F-16, а ви знаєте, що Королівські повітряні сили не використовують ці літаки".

Раніше цього дня стало відомо про рішення Великобританії розпочати з літа підготовку українських льотчиків для використання ними західних бойових літаків.

Лондон дасть ЗСУ далекобійні ударні дрони

Вранці в британському уряді повідомили, що під час зустрічі з Зеленським Сунак підтвердить надання Збройним силам України (ЗСУ) сотень ракет протиповітряної оборони (ППО), а також новітніх далекобійних безпілотних систем.

Зеленський під час візиту до Лондона привітав "важливу і потужну" військову допомогу від Великобританії, Франції та Німеччини і заявив, що задоволений домовленостями, досягнутими під час його нинішнього турне Європою. "Пріоритетом (під час переговорів. - Ред.) були наші контрнаступальні дії, я дуже задоволений досягненнями і домовленостями", - сказав він.