США дійшли висновку, що пілоти ЗСУ швидко опанують F-16

У командуванні Повітряних сил ЗСУ кажуть, що США високо оцінили навички українських військових льотчиків, які проходили там тестування, і програма їхнього перенавчання на винищувачі F-16 може бути значно пришвидшена.
За його словами, за результатами тестів у США дійшли висновку, що програма перенавчання українських льотчиків на багатофункціональні винищувачі F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів.
Голубцов додав, що стандартна процедура передачі винищувачів складає півтора року, утім їхню доставку можна пришвидшити за наявності політичної волі. "Життя показало, що з отриманням зенітно-ракетних комплексів і танків процедура значно прискорилась. 18 місяців - це звичайний процес, який прописаний. За достатньої рішучості та політичної волі, цей строк може бути значно зменшений. Але він не може бути коротшим за процедуру підготовки персоналу та інфраструктури для експлуатації літаків", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Голубцов повідомив, що Україна вже склала список льотчиків та інжерно-технічного складу для навчання на F-16. Критеріями їхнього відбору були володіння англійською мовою, вміння воювати та досвід.
Двоє пілотів ЗСУ відправилися в США для оцінки їхніх навичок американськими військовими на початку березня. Офіційно повідомлялося, що тестування проходило на авіасимуляторах "на їхніх власних літаках", а не безпосередньо на американських винищувачах F-16. Заступник міністра оборони США Колін Кал заявляв, що Вашингтон не розпочинав жодної підготовки українців на F-16.
Втім американські ЗМІ повідомляли, що в рамках оцінювання на симуляторах визначалося, скільки часу знадобиться українцям, щоб опанувати управління F-16, і що влада США нібито схвалила участь ще 10 льотчиків ЗСУ в подібних тестах. Як зауважувало агентство Reuters, провідним індикатором потенційної передачі військової техніки є навчання її використанню та технічному обслуговуванню.
Україна запросила у Вашингтона 128 літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. Американці вважають, що їй буде достатньо від 50 до 80 F-16. Водночас президент США Джо Байден досі наполягає, що винищувачі не є найнагальнішою потребою України на полі бою.