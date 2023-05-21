Байден оголосив новий пакет озброєнь для України

Джо Байден у Хіросімі зустрівся з Володимиром Зеленським. Він пообіцяв Києву додаткові боєприпаси, артилерію, бронетехніку та іншу зброю на 375 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден оголосив у неділю, 21 травня, новий пакет озброєнь для Києва під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту Великої сімки.

Байден сказав, що пакет включатиме "боєприпаси, артилерію, бронетехніку". За його словами, Сполучені Штати роблять все можливе, щоб зміцнити обороноздатність України у війні з Росією.

Міністерство оборони США оприлюднило на сайті список нового пакета допомоги на суму 375 мільйонів доларів: додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, мостові системи, броньовані медичні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, тепловізійні системи, запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що напередодні Байден схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16.