Передача F-16 Україні займе щонайменше кілька місяців - США

За словами міністра ВПС США, відправка винищувачів F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. Радник міністра оборони України вважає, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка надасть бойові літаки ЗСУ.

Для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться "в найкращому разі кілька місяців". Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє американський телеканал CNN у вівторок, 23 травня.

"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських Повітряних сил раніше, ніж через кілька місяців", - сказав він, уточнивши, що це ще відносно швидкі терміни, оскільки підготовка нового американського пілота на цьому літаку зазвичай займає більше двох років.

Публічно США місяцями стверджували, що винищувачі не є першочерговим пріоритетом Збройних сил України (ЗСУ) на полі бою та швидко вичерпають наявні кошти на американську допомогу Україні замість важливіших видів озброєнь, таких як танки Abrams і системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Несподівану зміну рішення Білого дому щодо реекспорту F-16 Кендалл пояснив тим, що "настав час готувати українських військових до майбутнього".

"Україна залишиться незалежною державою. Їй знадобиться повний набір військових можливостей для задоволення своїх потреб, і тому настав час почати думати про те, як ця армія може виглядати і що вона включатиме", - зазначив він.

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Першими передати ЗСУ F-16 можуть Нідерланди

Наразі жодна з країн публічно не анонсувала передачу F-16 Україні. Кілька союзників лише зобов'язалися допомогти в підготовці українських пілотів винищувачів.

Радник міністра оборони України Юрій Сак у коментарі американському виданню Politico зазначив, що "Нідерланди здатні стати першою країною", яка передасть F-16 для ЗСУ.

За словами речника міноборони Нідерландів, держава має 24 винищувачі F-16, які є "оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року", а вже "після цього будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу". Нідерланди також мають і ще 18 винищувачів F-16, "які більше не використовуються в оперативних цілях" і "можуть бути використані для іншого призначення".

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