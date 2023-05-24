F-16 для України: чим могла б допомогти Німеччина?
Крістоф Гассельбах
3 год. тому
"Коаліція винищувачів" з різних країн готова тренувати українських пілотів на F-16. У німецьких Люфтваффе F-16 немає, а все ж у Берліні політики і експерти обговорюють, чим могли би допомогти.
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Як і у випадку з основними бойовими танками, президент України Володимир Зеленський спочатку місяцями марно закликав західних союзників надати військові літаки.
Хоча кілька європейських країн НАТО в середині травня заявили, що сприятимуть поставці західних літаків для України, останнє слово залишалося за президентом США Джо Байденом. Головним чином тому, що при виборі орієнтувалися на F-16 американського виробництва. Принципове зобов'язання Байдена взяти участь у "коаліції винищувачів" стало певною несподіванкою на саміті G7 в Японії.
Чому саме F-16? Тому що цей багатоцільовий бойовий літак вже є випробуваним й універсально перевіреним у бойових умовах. Ця модель літає не одне десятиліття, доступна у великій кількості та використовується у багатьох країнах.
Експерт з питань безпеки опозиційних християнських демократів, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) говорячи про завдання F-16 в Україні сказав DW наступне: "Це підтримка оборони в повітрі, прикриття наземних військ і, можливо, знищення російських шляхів (військового - Ред.) забезпечення далеко за лінією фронту".
Потенційним країнам-донорам F-16 важливо, щоби ці літаки не використовувалися у повітрі над Росією, аби не бути втягнутими в ескалацію з Москвою. Президент Зеленський, зі свого боку, запевнив у цьому.
Наразі жодних конкретних зобов'язань щодо поставок
Та поки що жодного конкретного зобов'язання щодо поставки літаків взято не було. Передусім, зараз йдеться про навчання українських пілотів на цій моделі.
Лідерство у "коаліції винищувачів" взяла на себе Великобританія, хоча Королівські ВПС F-16 не використовують. Родеріх Кізеветтер вимагає того ж і від Німеччини, яка також не має F-16, але на думку експерта ХДС це і не є перешкодою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) спершу занизив очікування від Берліна. "Зараз ми вивчаємо кілька можливостей, які теоретично можуть існувати", - сказав він на зустрічі НАТО в Брюсселі. В будь-якому випадку внесок Німеччини не буде "значним", оскільки "у нас просто немає літаків F-16 і, ймовірно, також ми не зможемо допомогти з підготовкою пілотів".
Однак, схоже, як в уряді, так і в опозиційній ХДС/ХСС склався певний консенсус щодо того, що Німеччина свій внесок таки має зробити. Голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот (Michael Roth) в ефірі Deutschlandfunk трохи розпливчасто висловився про можливий "логістичний" або "фінансовий" внесок Німеччини. У свою чергу, представниця лібералів, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) у коментарі газеті Süddeutsche Zeitung запропонувала, щоби Німеччина "долучилася до базової підготовки або надала для підготовки аеродроми".
Родеріх Кізеветтер також бачить можливу роль Німеччини "передусім у сфері фінансування та логістики, наприклад через аеродроми, пальне та боєприпаси, допомагаючи у навчанні та забезпечуючи датчиками, беручи на себе заправку або координуючи послуги щодо запчастин та участі в логістичному хабі". Важливо, за його словами, "підтримати коаліцію F-16 політично та концептуально, щоби постачання могло швидко відбутися після завершення тренувань і без будь-яких подальших затримок".
Чи стануть F-16 фактором, що "змінить правила гри"?
Але як і коли F-16 насправді зможуть переломити ситуацію на полі бою в Україні? Хай там як, але не відразу, адже сама підготовка українських льотчиків, на думку військових експертів, займе не менше чотирьох-шести місяців. У будь-якому випадку, винищувачі для довгоочікуваного українського весняно-літнього наступу вже запізнилися.
Сполучені Штати, можливо, прагнуть применшити очікування, що F-16 незабаром стануть переломним для ходу війни фактором. Заступник держсекретаря з військово-повітряних сил у міністерстві оборони США Френк Кендалл заявив на пресконференції, що F-16 допоможуть Україні в довгостроковій перспективі, але не стануть "game changer", тобто фактором, що змінить правила гри.
У питанні поставок F-16 Україні Росія на показ реагує спокійно. Плани поставок західних винищувачів і навчання на них українських пілотів Києву не допоможуть, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. "Усі ці зусилля абсолютно марні", бо Москва, за словами Рябкова, досягне всіх військових цілей в Україні.
Водночас посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов погрожує тим, що надання американських винищувачів F-16 поставить питання про участь НАТО в конфлікті. Будь-яка атака України на Крим також буде розцінена "як атака на Росію", написав він у соцмережі Telegram.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг таку постановку питання відкидає: "Україна має право на самооборону. Ми допомагаємо Україні реалізувати це право", - заявив Столтенберг у Брюсселі. "Таким чином НАТО і союзники не стають стороною конфлікту".