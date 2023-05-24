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F-16 Фото: U.S. National Guard/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ можуть почати навчання на F-16 у липні - Данія

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Данії, підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 може розпочатися в липні. Передачу літаків збираються обговорювати лише восени.

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Українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен.

"Я очікую, що до кінця червня ми офіційно створимо цю програму, і, сподіваюся, після цього ми зможемо розпочати навчання", - сказав він журналістам 23 травня.

За його словами, після цього, ймовірно, знадобиться до пів року для поставки винищувачів в Україну, передає Politico.

Поставку Україні F-16 обговорять восени

Пульсен ухилився від будь-яких обіцянок щодо надання Україні винищувачів. "Лише восени ми будемо обговорювати можливу передачу F-16", - сказав він.

Хоча кілька країн погодились навчити українських пілотів керувати F-16, жодна поки що не взяла на себе зобов'язання надати ці літаки.

Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявляв, що відправка винищувачів F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. Водночас речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат зазначав, що процес підготовки до навчань українських льотчиків на F-16 уже триває. За його словами, представники Повітряних сил постійно контактують з партнерами, вивчається питання, які групи, коли та в які країни поїдуть на навчання. 

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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Тренування українців на винищувачах F-16 можуть початися в липні - міноборони Данії

www.politico.eu
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