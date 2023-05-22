Лише F-16? Німецький депутат про винищувачі для України

Якими є основні проблеми у поставках винищувачів Києву? Чому Україна хоче отримати саме F-16 і чи зможе вона застосувати їх для контрнаступу? Інтерв'ю DW з депутатом Бундестагу від правлячої СДПН.

Київ уже давно намагається добитися від західних країн постачання винищувачів. Коаліція із закупівлі винищувачів F-16 для України, яку започаткували Великобританія та Нідерланди, має підтримувати постачання Києву бойової авіації. Військовий експерт, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Йоганнес Арльт (Johannes Arlt) розповів в інтерв'ю DW про те, чи допоможуть західні літаки в контрнаступі ЗСУ, у чому полягають головні проблеми у постачанні винищувачів і скільки часу має зайняти підготовка пілотів та обслугового персоналу.

DW: Великобританія та Нідерланди хочуть створити коаліцію для постачання західних винищувачів Україні. Наскільки важливим є цей крок?

Йоганнес Арльт: Це дуже важливий крок з точки зору якості поставок. Постачання бойових літаків - це крок до інтеграції у збройні сили найскладніших систем озброєння, які ми тільки можемо собі уявити. Тому це дуже амбіційний крок, я наразі не зовсім певен, що він буде успішним.

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Про які літаки ідеться? Україна наголошує, що хоче отримати винищувачі F-16. Чому саме їх?

Найновіші винищувачі - це F-35, але вони настільки технічно складні, що їхня інтеграція займе кілька років. F-16 також технічно є дуже якісним винищувачем. Він був випробуваний і перебуває на озброєнні багатьох країн. І є надія, що коаліція зможе об'єднати відповідні можливості для навчання та досвід в інтеграції таких винищувачів.

Словаччина та Польща уже поставили Україні МіГ-29. Їх недостатньо? У чому різниця між цими двома моделями літаків?

Я думаю, що постачання МіГ-29 - це правильний та важливий крок. Ми домовилися минулого року, що у рамках "кругового обміну" постачатимемо Україні те, що вона зможе одразу використати. МіГ-29 уже експлуатуються в Україні, тож це дуже добрий крок, адже у них є запасні частини, відповідна техніка, потужності, у них є пілоти, які вміють обходитися з цим літаком.

F-16 на один крок сучасніший, у нього більша дальність, більша витривалість на полі бою, і тому це, звісно, підвищення рівня. Проте цей літак стане серйозним викликом, і, в першу чергу, навіть не для пілотів, а зважаючи на матеріально-технічне забезпечення.

Депутат Бундестагу Йоганнес Арльт Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

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Скільки часу може тривати технічна та логістична підготовка, а також підготовка пілотів? Великобританія вже заявила, що готова їх навчати. Про які строки можна говорити?

Ідеться, я вважаю, про строк приблизно у шість місяців, за який досвідчені пілоти можуть пройти перепідготовку для цієї нової системи. Це означатиме, що вони зможуть, якщо можна так сказати, підняти літак у повітря. Але за шість місяців вони не зможуть повністю освоїти цю систему, бо вони не мають досвіду.

Однак це не найбільша проблема. Для того, щоб мати можливість використовувати цей літак в оперативному режимі - адже F-16 також треба обслуговувати та ремонтувати в Україні - я бачу велику проблему у навчанні технічного персоналу, якому потрібна багаторічна підготовка. І цьому персоналу також, перш за все, бракуватиме досвіду, щоб по-справжньому лагодити ці літаки.

Які країни мають ці літаки і які можуть поставити їх Україні? Адже, наприклад, Великобританія, яка оголосила про створення коаліції, цих літаків не має?

У мене, якщо чесно, зараз немає списку країн, які повністю експлуатують F-16. Тому я не можу їх навести. Однак ці країни ще повинні мати можливість передати F-16 Україні, оскільки вони потребують їх для свого власного захисту. І це, звісно, теж виклик. Адже вони не можуть швидко отримати нові літаки і повинні зважати на те, що літак, який вони зараз передають, не буде замінений протягом п'яти-семи років.

Ви сказали, що на навчання пілотів, підготовку технічного боку може піти пів року. Тож чи відіграють ці літаки роль у нинішньому контрнаступі України?

Я так не думаю. Шість місяців - це лише навчання пілотів. Однак якщо ми візьмемо як приклад німецький літак Tornado, який трохи старший, то йому потрібні величезні потужності для обслуговування. На одну льотну годину припадає понад сто годин обслуговування. Це означає, що стратегічним моментом є не пілоти, а технології та створення логістичної системи із запасними частинами, спеціальним обладнанням тощо, все це має бути організовано. Тому у мене дуже великі сумніви, що ми побачимо ефект швидко.

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Якщо досить малоймовірно, що ці літаки відіграватимуть роль у наступі, чому Україна хоче домовитися про їхнє постачання вже зараз?

На мій погляд, інтеграція з різних країн танків, самохідних гаубиць та систем протиповітряної оборони спрацювала дуже добре. Українські військові добре їх освоїли. Але якщо говорити про танки, наземні системи, і авіаційні - це дві зовсім різні речі. Авіаційна система набагато складніша, вона падає на землю, тому набагато небезпечніша. Тут можна припуститися набагато більше помилок, тому, на мою думку, ступінь складності дещо недооцінюється. Тож я виступаю за подальші поставки МіГ-29. Вони стануть в пригоді у будь-якому разі. І я б намагався поставити всі ті, які так чи інакше доступні. Це розумний захід, який Україна може використати негайно. Я можу зрозуміти бажання отримати F-16, адже це більш потужні бойові літаки, але я уявляю, що нам буде дуже складно досягти їхньої інтеграції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також не готовий приєднатися до "коаліції винищувачів", і дві третини німців за опитуваннями - проти. Чому в Німеччині таке сильне протистояння цій коаліції?

У нас уже ведеться дуже значна дискусія про постачання бойових танків. Це ще один якісний крок, тому що за допомогою винищувачів військову міць може бути збільшено дуже швидко і ми також можемо швидко досягти, можливо, небажаних, ненавмисних ефектів, які можуть сприяти ескалації. Однак, крім цих політичних міркувань, з технічної точки зору дуже важко інтегрувати ці озброєння, якщо ми, як і раніше, не хочемо, щоб Захід брав участь у війні.

Ви згадали ескалацію. Чи означає це, що винищувачі F-16 можуть атакувати російську територію, російські літаки? Наскільки це реально?

Звичайно, існує теоретична можливість, що такі літаки можуть атакувати російську територію або літаки. У будь-якому разі, дальності вистачає.

Виходить, що ця дискусія, яка виникає в Німеччині та в інших країнах, наприклад, у США, щодо рішення про постачання F-16 - це, так би мовити, страх спровокувати Росію, чи це все ж таки про технічні труднощі, про які ви говорили?

Насамперед, це рішення на національному рівні, і у нас у Німеччині немає доступних бойових літаків, включаючи Tornado та Eurofighter. Жоден з обидвох не може бути інтегрований: один надто старий і коштує понад 200 годин технічного обслуговування на льотну годину, а інший - тому що він надто складний для інтеграції, логістично та технічно. Ось чому Німеччина не може втручатися у рішення інших країн. Якщо вони вирішили визначити пріоритет і хочуть поставити винищувачі, вони можуть це зробити, і ми не коментуватимемо. Я також не знаю, яким міркуванням канцлер чи міністр оборони надають пріоритет у своєму рішенні, але як офіцер ВПС, яким я є, я можу сказати, що інтеграція буде дуже складною для експлуатації цих літаків.

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Ми вже бачили схожі дискусії, коли йшлося про постачання танків. Там ставлення спершу теж було скептичним, але згодом воно змінилося. Чи передбачаєте ви, що Німеччина також змінить своє ставлення до літаків?

Я намагався дати зрозуміти, що не має значення, зміниться наша позиція чи ні, тому що ми самі не постачатимемо літаки, оскільки у нас немає таких, які б були придатними для цього. Так питання поки що не стоїть. Німеччина надає величезний пакет військової допомоги на суму понад 2,5 мільярда євро. У нас є свої пріоритети в галузі протиповітряної оборони, бойових броньованих машин та інженерного обладнання. Це наші основні пріоритети, і ми продовжуватимемо їх реалізовувати, щоб ефективно підтримувати Україну.

Без згоди США винищувачі F-16в Україну все одно не будуть поставлені. Як ви вважаєте, чи надуть американці свою згоду?

Якщо буде відповідна політична воля, я можу припустити, що США принаймні подумають про це і розглянуть можливість надати рішення країнам, у яких ці винищувачі перебувають на озброєнні. Але я не настільки глибоко залучений до політичного дискурсу в США, щоб дати дійсно обґрунтовану оцінку.

Як ви вважаєте, чи побачимо ми справді за кілька місяців F-16 у небі над Україною чи ці розмови про коаліцію є радше політичним сигналом, який Захід посилає Україні, що ми вас не залишимо. Це реальність чи все ж таки символічний жест?

Це дуже гідна ініціатива, вона узгоджується з ідеєю "Дати все, що потрібно". Однак я думаю, що це навряд чи буде можливим з причин, які я вже пояснив. Але, як ви знаєте, російсько-українська війна сповнена сюрпризів. З професійної точки зору, я б сказав, що побачити F-16 у небі України в найближчі шість місяців радше неможливо.