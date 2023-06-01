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Кілька партнерів пообіцяли Україні ЗРК Patriot - Моравецький

Ольга Журавльова
49 хв. тому

Прем'єр-міністр Моравецький анонсував надання Києву більшої кількості "Патріотів" від партнерів і обговорив розклад навчань на F-16.

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Американські солдати біля ЗРК Patriot
Американські солдати біля ЗРК PatriotФото: Ints Kalnins/REUTERS

Декілька європейських прем'єр-міністрів обговорили із президентом України Володимиром Зеленським навчання українських пілотів  експлуатації винищувачів F-16, сказав на пресконференції в Кишиневі 1 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів F-16", - сказав він, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, під час обговорення постачань Україні систем Patriot, він зазначив, "як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якнайшвидше поділилися ними з Україною".

"Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені декількох прем'єр-міністрів. Але декілька прем'єр-міністрів, у яких є системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України", - додав він.

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Зеленський закликає надати сучасні винищувачі

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що коаліція ЗРК Patriot та сучасних винищувачів - "це вирішальні компоненти" проти ракетного терору РФ. Він звернувся до майже 50 європейських лідерів на саміті у Молдові із закликом надати це озброєння.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, чия країна постачає системи Patriot і погодилася навчати пілотів на F16, висловив підтримку Зеленському. За словами Рютте, він хоче спробувати переконати інші країни надати необхідну Києву військову допомогу, передає dpa.

Нагадаємо, 1 червня у Молдові проходить другий  саміт Європейської політичної спільноти,  на якому присутні лідери 46 країн, а також голови Ради ЄС, Європейської Комісії та Європарламенту.  

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