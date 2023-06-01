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Більшість німців проти постачання Україні винищувачів

Євген Тейзе
2 год. тому

Жителі Німеччини здебільшого скептичні щодо постачання винищувачів, яких просить Київ. Більшість опитаних вважає нинішній обсяг наданої зброї достатнім, засвідчило опитування DeutschlandTrend.

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Винищувач Eurofighter у небі
Винищувач EurofighterФото: Photoshot/picture alliance

На додачу до американських винищувачів F-16, про передачу яких нещодавно заявила низка західних партнерів України, Київ просить Німеччину надати також винищувачі Eurofighter. Поки офіційний Берлін, однак, не поспішає постачати ці літаки. До вагань німецького уряду додається і скепсис пересічних німців. Пропозицію надати Україні бойові машини підтримує менше третини німців - 28 відсотків, засвідчило актуальне опитування громадської думки DeutschlandTrend, проведене на замовлення суспільної телерадіокомпанії ARD, результати якого було оприлюднено ввечері четверга, 1 червня.

Дещо більше тих, хто "за"

Водночас такий рівень підтримки на п'ять відсоткових пунктів вищий, ніж у лютому. Проти передачі Україні винищувачів висловлюються 64 відсотки опитаних. Цей показник залишається незмінним порівняно з минулим опитуванням.

Підтримка поставок винищувачів німцями суттєво різниться, залежно від симпатій до різних політичних сил. Найбільше прибічників такого кроку серед виборців партії Зелених - 43 відсотки (проти 48 відсотків скептиків). Серед виборців інших партій скептики переважають ще сильніше. Найбільш категоричними є прибічники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини": 90 відсотків симпатиків цієї партії не хочуть, щоби Київ отримав від Німеччини винищувачі.

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Допомоги "саме стільки, скільки треба", каже відносна більшість

Тим часом відчутно зросла кількість німців, які вважають, що поставки німецької зброї Україні зайшли надто далеко - 37 відсотків (плюс шість відсотків порівняно з лютим). Відносна більшість у 43 відсотки, однак, вважає, що Німеччина постачає саме стільки, скільки треба. Лише 14 відсотків опитаних вважають, що Берлін робить у цьому плані недостатньо.

Натомість незмінним залишається ставлення німців до санкцій проти Росії. Як і в лютому, більшість німців підтримують штрафні заходи проти Москви за війну проти України. А 42 відсотки опитаних вважають їх недостатніми.

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Опитування провела соціологічна служба infratest dimap 30-31 травня методом телефонного інтерв'ю і онлайн-анкетування з урахуванням соціодемографічних факторів. Було опитано 1302 особи. Похибка - два відсоткових пункти для чисел, менших за 50 відсоткових пунктів.

Як модернізувати військову авіацію України?

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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