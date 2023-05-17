Німецька зброя для українського контрнаступу

Системи озброєнь німецького виробництва отримують позитивні відгуки від ЗСУ. Однак їм не вистачає боєприпасів. І коштують вони не дешево - як-от ракети для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM.

Рекламним відеороликом українських ВПС на Youtube, що з'явився на початку травня, Юрій Ігнат вочевидь прагне поширювати позитивні новини: речник українських ВПС оголошує, що німецька система протиповітряної оборони IRIS-T SLM на сьогоднішній день здійснила 60 успішних знищень цілей під час 60 ракетних атак з боку Росії - іншими словами, вона вразила всі цілі. Підтвердити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

У відеоролику український військовий, який стоїть перед німецьким ЗРК IRIS-T SLM, розповідає, як він та його товариші виявляють на радарі наближення російських ракет або безпілотників і "діляться цією інформацією з розташованими поруч зенітно-ракетними комплексами".

Український військовий біля системи контролю комплексу IRIS-T SLM Фото: Air Force Ukraine

Усе це "досить вражаюче". Українські військові не підпускають незалежних журналістів до сучасних західних систем протиповітряної оборони, які зараз діють в Україні. Їхнє розташування тримається у строгій таємниці. Це робиться для того, щоб їх не змогли виявити російські війська.

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Два з чотирьох сучасних ЗРК IRIS-T на озброєнні

У квітні Німеччина передала Україні другий комплекс IRIS-T. Про це свідчать дані "Переліку послуг з військової підтримки" міністерства оборони Німеччини, оновленого наприкінці квітня. Загалом з Німеччини буде поставлено чотири ЗРК IRIS-T. За наявними даними, це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Компанія Diehl Defence з південнонімецького містечка Уберлінген на Боденському озері виробляє також і відповідні керовані ракети IRIS-T.

Німецький ЗРК IRIS-T SLM, що, за даними українських ВПС, знаходиться в Україні Фото: Air Force Ukraine

Вартість цієї "керованої ракети": 616 681 долар США (564 608 євро). Принаймні, такою є оцінка Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Сама система IRIS-Т коштує 150 мільйонів доларів США (137,3 мільйона євро), розповів в інтерв'ю DW Андре Франк з Інституту світової економіки в Кілі (IFW). Економіст входить до складу дослідницької групи, яка кожні кілька місяців проводить фінансові розрахунки міжнародної підтримки України.

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Ракета з дальністю польоту 250 кілометрів

Це розрахунок з багатьма невідомими. Коли саме і яка саме зброя і боєприпаси постачаються в Україну, Київ і коаліція з 54 країн-учасниць Контактної групи на чолі з США тримають у секреті. Тим часом, Великобританія поставила далекобійні ракети Storm Shadow, вироблені британсько-французьким консорціумом. Це підтвердив британський міністр оборони Бен Воллес у своєму виступі в Палаті громад.

Це важлива віха в агресивній війні Росії проти України. Адже радіус дії цієї ракети перевищує 250 кілометрів, і, випущена з українського літака, вона цілком здатна дістати російські вузли постачання в Криму.

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Поступово починають надходити в Україну, очевидно, вже нові партії зброї, що її пообіцяли партнери Києву. І це також є однією із причин, чому довгоочікуваний контрнаступ поки що затримується, сказав у розмові з DW експерт з питань України та Росії Ніко Ланґе (Nico Lange).

Крім того, незвично тривалі дощі на початку травня затягнули так званий "сезон багнюки" на півдні та сході України. Дощі восени і танення снігу навесні двічі на рік роблять типовий для країни чорнозем непрохідним, особливо для танків і багатотонних броньованих машин. Однак вже кілька днів, як потеплішало, і земля почала висихати. Про це повідомляє колишній американський солдат і метеоролог Девід Хелмс.

Контрнаступ не як у фільмах про війну

Весняний наступ, про який кілька місяців тому оголосив президент України Володимир Зеленський, буде не таким, як у фільмах про війну, каже Ніко Ланґе в інтерв'ю DW. "Цей контрнаступ - це не штурм з українського боку, коли ви кажете: "Всі на коней, і тепер ми ідемо на російські лінії". Ланґе, який є експертом Мюнхенської конференції з безпеки, очікує "розсудливого, систематичного, повільного підходу". "Це будуть операції, де одна спирається на іншу, серія операцій крок за кроком".

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Він припускає, що "це займе багато часу". Ланґе нагадує звільнення Херсона торік. Лише на цю ділянку пішло три місяці - з серпня до листопада. За його словами, українська армія намагатиметься використати свою перевагу у вигляді коротших шляхів всередині країни. Він очікує, що спершу матимуть місце атаки для перевірки російської оборону на окремих ділянках фронту.

Держави, що підтримують Україну, повинні бути готові до тривалої операції. Це означає, що Україна також потребує "довгострокової систематичної підтримки". Україні потрібен постійний потік боєприпасів, наголошує Ланґе.

Оборонна промисловість: Потужності з виробництва боєприпасів лише на замовлення

У середині квітня Рада Європейського Союзу виділила один мільярд євро на закупівлю боєприпасів. Гроші надходять з так званого Європейського фонду миру (ЄФМ) - бюджету зовнішньої та безпекової політики ЄС. Без чітких замовлень оборонна промисловість не розширюватиме свої потужності, каже у розмові з DW один із знавців галузі, який не побажав називати своє ім'я.

Ніко Ланґе критикує політику європейців щодо України як надто повільну. Країни ЄС мали б шанс "бути на рівних зі Сполученими Штатами в цьому питанні, на що вони претендували протягом багатьох років, але в даному разі вони прогавили свій шанс".

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Водночас, за словами Ланґе, він чує занепокоєння політиків у Європі, що американська підтримка України може ослабнути після президентських виборів у США - особливо, якщо до Білого дому повернеться Дональд Трамп. За його словами, російський президент Володимир Путін також грає на цьому. "Якщо ви лише стурбовані, то цього ще недостатньо", - сказав Ланґе. На його думку, Європа повинна "збільшити промислове виробництво в Європі" - особливо боєприпасів. Адже швидкого закінчення цієї війни не варто очікувати.

Однак військові у Києві вочевидь дедалі більше покладаються на історії успіху: Німеччина, Нідерланди та США поставили Україні три ЗРК Patriot.

У травні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про збиття нової російської гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал", яка раніше вважалася практично недосяжною для західних систем. Речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер також підтвердив знищення цієї ракети системою Patriot. Однак він не захотів сказати, який саме з трьох комплексів Patriot влучив у "Кинджал". Після ракетного обстрілу з боку Росії у ніч на 16 травня влада у Києві повідомила про збиття шести ракет "Кинджал".