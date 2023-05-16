"Незрілий контрнаступ може бути небезпечним для України"

Чому особисте відвідування західних партнерів президентом України Володимиром Зеленським має важливе значення? Чи не затягує Київ з контрнаступом? Чи може Україна вражати цілі на території Росії? На ці та інші запитання DW відповів експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange).

DW: За останні дні Володимир Зеленський відвідав особисто лідерів Італії, Німеччини, Франції, Великобританії. У контексті військової допомоги Києву та майбутнього контранаступу ЗСУ що дають ці візити і особисті розмови?

Ніко Ланґе: Це дає дуже багато. І не тільки тому, що Зеленський таким чином посилює особистий контакт з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном чи прем'єром Великобританії Ріші Сунаком. А й тому, що він публічно з'являється саме в цих країнах. Адже як німецькі, так і французькі платники податків, зі своєї перспективи, вже чимало зробили для України, і те, що Зеленський прибув до них і висловив слова подяки, безперечно допоможе у наданні подальшої підтримки. Я вважаю розумним кроком, що це було зроблено, бо ці візити засвідчили, що Німеччина, а також Франція, яка дотепер була радше стриманою щодо надання військової допомоги, і, звісно, Великобританія саме зараз підтвердили нові обсяги військової допомоги з якісно новими видами озброєнь. Тобто з точки зору довгострокової підтримки України ці візити Зеленського зіграли важливу роль.

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З вашої точки зору, що є найважливішим і найнеобхіднішим з того, що отримає Україна з нових пакетів допомоги?

Уже відомо, що Великобританія нарешті постачатиме крилаті ракети більшої дальності Storm Shadow (здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. - Ред.). Це важливо і необхідно з точки зору підготовки до українського контрнаступу. З пакета нової допомоги Німеччини особливо важливими є додаткові самохідні зенітні установки Gepard і достатня кількість боєприпасів до них. Вони будуть дуже важливими для захисту від ударів з повітря українських військ, які переходять у контрнаступ, - ми бачили це і на прикладі наступу на Куп'янськ. Тобто в рамках нової допомоги є речі, що нададуть конкретну допомогу, навіть якщо врахувати, що багато чого з цих пакетів надійде до України пізніше або навіть нуступного року.

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На пресконференції в Берліні один журналіст запитав щодо готовності Києва до контрнаступу, на що Зеленський відповів "ще кілька візитів і все". На що що ще чекає Україна від Заходу?

У мене складається враження, що ідеться про навчання підрозділів, на які буде покладений контрнаступ. А воно триває - і це розумно, накопичити ці ресурси, особливо солдатів, адже вони будуть задіяні лише один раз. Розумно навчити військових якомога кращій взаємодії застосування цих різних видів озброєнь. І також розумно накопичити ресурси до кількості, достатньої для контрнаступу. Тобто зараз не треба поспішати. Україна повинна вичекати, це їй потрібно з військової точки зору, адже від деяких західних партнерів, як-от Німеччини, танки надійшли доволі пізно. Тобто зараз не треба нарікати, що реалізація (контрнаступу. - Ред.) затягується. З боку консервативного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дуже розумно, коли він каже, що ми маєм зібрати всі ресурси, повинні завершити навчання українських військових і лише після цього здійснювати контрнаступ. Оскільки незрілий контрнаступ може бути дуже небезпечним для України.

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Коли, з вашої точки зору, контрнаступ розпочнеться? Щодня лунають припущення, мовляв, завтра-післязавтра, тобто очікування його дуже великі. Ідеться про дні чи тижні? Чи ще більший проміжок часу, коли Україна буде готова до контрнаступу?

Ми бачимо підготовку атаками на склади боєприпасів, на штаби, на керівні та комунікаційні вузли. Це, безумовно, триватиме деякий час задля підготовки до атак. Однак не можна уявляти собі контрнаступ як один удар. Ідеться про серію операцій, що нарощуватимуться. І це теж займе час, і коли пригадати наступ у серпні-листопаді 2022 року, який привів до звільнення територій, то це дасть відчуття того, що контрнаступальні операції можуть тривати місяцями. Тож і (Заходу. - Ред.) треба налаштовуватись на довготривалу допомогу.

Зеленський відкрито говорить про своє бажання утворити "коаліцію" для постачання Україні винищувачів. На ваш погляд, ця ідея матиме успіх? Чи може бути така коаліція утворена найбличими днями чи тижнями?

Україні потрібні насамперед F-16, яких немає ані в Німеччини, ані у Великобританії. Тож чи постачатимуть вони літаки, не є вирішальним. Але Великобританія проводить навчання українських пілотів західній авіоніці, і це є важливим. Адже, коли настане момент, що інші країни - як-от Нідерланди, Польща чи Італія - вирішать здійснити поставки винищувачів, то, звісно, буде добре, що українські пілоти уже будуть навчені ними управляти. І не витрачатиметься час - тобто зараз робота іде над цим. Я так зрозумів з повідомлень з Лондона, що Великобританія продовжуватиме навчання українських пілотів і говоритиме з Римом, Варшавою та Гаагою про постачання F-16 Києву. Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте уже заявив, що готовий це робити разом з іншими. Тобто ймовірність того, що так і буде, я вважаю, є високою.

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Наскільки високими є побоювання західних партнерів, якщо ідеться про поставки F-16 чи інших видів озброєнь, що їх буде застосовано на території Росії? Ця небезпека реальна? Чи може це перешкодити подальшому постачанню зброї Україні?

Так, є партнери, які супроводжували поставки зброї проханням не застосовувати її для атак на російську територію. Але якщо ми кажемо "атаки на російську територію", то ідеться не про атаки на росіян, а про ураження військових цілей на російській території. І це легітимно, з точки зору міжнародного права. Тобто Україна може це робити. Але деякі партнери просять не робити це їхніми системами озброєнь. Однак, з моєї точки зору, це питання не має надвижливого значення, оскільки ми бачим, як горять нафтові склади на російській території. Україна розробила власний дрон, має власні інструменти, які дозволяють у певних випадках не застосовувати західні системи озброєнь. Важливо, щоб Україна там уражала військові цілі, де це необхідно з військової точки зору.