ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Машина пропаганди дала збій. Ті, кого в Росії називають "воєнкорами", оголосили про початок українського контрнаступу, а потім виправдовувалися та заспокоювали підписників.

Це рідкісний випадок. У російської пропаганди за багато років склався імідж ефективної, добре налагодженої та майже безвідмовної машини. В очікуванні українського контрнаступу у четвер увечері, 11 травня, ця машина дала збій. Відразу кілька "воєнкорів", які пишуть про війну і підтримують її, включаючи представників відомих ЗМІ, з впевненістю оголосили в месенджері Telegram про початок наступу ЗСУ. У їхніх повідомленнях про локальні успіхи Збройних сил України читалися побоювання серйозного прориву та можливої ​​втрати окупованих РФ територій.

Твердження про початок контрнаступу ЗСУ лунали в соцмережах РФ і днями раніше, але це були блогери з охопленням аудиторії в десятки тисяч. Цього разу засвітилися ті, у кого передплатників на порядок більше - вища ліга.

Тональність їхніх повідомлень ще не була панікою, але впритул підійшла до неї. Коли з'ясувалося, що масштабний наступ ще не почався, соцмережі як по команді заповнили записи із закликом не панікувати. Декому довелося виправдовуватися та намагатися заспокоювати аудиторію. Ось кілька найяскравіших прикладів.

Як "воєнкори" мало не посіяли паніку про наступ ЗСУ

Співробітник Всеросійської державної телерадіокомпанії (до якої входять канали "Россия") з багаторічним стажем військового репортера Євген Піддубний написав у Telegram про кілька проривів ЗСУ на сході України під Бахмутом та свої очікування посилення тиску на півдні. "Вважатимемо, що контрнаступ противника почався", - підсумував Піддубний, у якого близько 900 тисяч підписників.

Його оцінку підтримав інший відомий військовий пропагандист Семен Пегов, засновник проекту WarGonzo, у якого підписників далеко за мільйон.

Запеклі бої за Бахмут на Донеччині тривають з осені 2022 року Фото: Libkos/AP Photo

Ще один з першого десятка "воєнкорів" з аудиторією в сотні тисяч, кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц, написав, що сприйняв би повідомлення про початок контрнаступу ЗСУ та рух танків ЗСУ від Харкова у бік кордону з РФ як "вкидання" української сторони, "якби не писали, зокрема, знайомі, перевірені люди". "Як кажуть, почалося", - підсумував Коц свої роздуми про плани ЗСУ та серед іншого поділився записом із сайту "Повернені на Z війні" із закликом до військових РФ: "Воїне! Ми чекали цього кілька місяців. Відступати немає куди. Позаду - твоя родина".

Але через годину-дві деякі такі повідомлення були відредаговані, в них замиготіло слово "можливо". "Так, товариші. Спокійніше. Я не писав, що противник іде на Бєлгород. Читайте уважно. Активне переміщення озброєння та військової техніки в районі Харкова", - написав Євген Піддубний, який до цього повідомив про рух колон з технікою ЗСУ у бік кордону з Бєлгородською областю та на куп'янський напрямок. Його наступний пост виглядає як спроба виправдатися та заспокоїти аудиторію: "Охочих скористатися фактичною обстановкою для організації паніки багато, але приводів для паніки я не давав. Скоріше для пильності та спортивної злості".

Вже пізно ввечері соцмережами розійшлися схожі одне на інше повідомлення з різних ділянок фронту про те, що, мовляв, не варто панікувати, все під контролем, а окремі спроби прориву ЗСУ незначні чи відбиті. Міноборони РФ пішло ще далі й поспішило спростувати "воєнкорів": "Заяви, поширені окремими телеграм-каналами про "прориви оборони", що мали місце, на різних ділянках лінії бойового дотику, не відповідають дійсності".

Причини проколу роспропаганди

Українська сторона карти не розкриває. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив в інтерв'ю, що для підготовки контрнаступу потрібно більше часу. Деякі російські блогери сприйняли ці його слова як спробу ввести в оману та доказ того, що він почався.

Оглядачі називають дві можливі причини того, що сталося. Перша - нервова напруга після декількох місяців очікування контрнаступу ЗСУ, що широко обговорюється. Зважаючи на це, у пропагандистів немає впевненості, що російська армія стримає очікуваний удар. Друга причина полягає в особливостях сучасної журналістики та соцмереж. Бажання та технічна можливість бути серед перших, хто повідомить про початок важливої ​​події, вочевидь, зіграло з пропагандистами злий жарт.

Експертка з питань РФ Сюзанне Шпан Фото: Privat

"Російському керівництву та міноборони дедалі менше вдається підтримувати ілюзію, що на фронті в Україні все йде за планом, - зазначила в бесіді з DW німецька експертка з Росії та російської пропаганди Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). "Військові невдачі та довга тривалість операції потребують пояснення, але офіційна лінія його не пропонує, тому що не визнає невдач", - вважає Шпан. При цьому її не дивує, що "воєнкори" не дотримуються послідовно жорсткої лінії. Спростування міноборони експертка вважає "непереконливим" і називає його "спробою зменшити репутаційний збитки".

Російські "воєнкори" на допомозі ЗСУ?

Коментарі російських "воєнкорів" викликали критику та сарказм у російських соцмережах - і хвилю радості в українських. Багато хто пише, що їхня помилка явно вказує на психологічний стан частини російського суспільства, підриває довіру до "воєнкорів" і вносить сумніви до лав військових РФ. "Дорогі росіяни зрозуміли, як їм брешуть у тєлєгє", - написав один із російських блогерів, які активно підтримують війну, звинувативши як "воєнкорів", так і ЗМІ. "Пропоную їм усім видати грамоти від головнокомандувача Залужного за інформаційну підтримку дій української армії", - написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.