Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Німецька преса в понеділок, 15 травня, приділяє багато уваги візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. У Берліні він провів переговори з главою німецької держави Франком Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем, а в Аахені отримав престижну Премію імені Карла Великого.

Frankfurter Rundschau: Для успіху потрібно багато терпіння

"Президент України Володимир Зеленський може бути задоволений своїми візитами до Італії та Німеччини. Він отримав майже все, що хотів. Багато підтримки, більше поставок зброї та чимало для позитивного іміджу. Йому це потрібно, адже він бореться не лише проти російського війська інтервентів, а й за підтримку західними союзниками його країни, що зазнала вторгнення, - пише видання Frankfurter Rundschau. - Поза цими радше атмосферними аспектами візит Зеленського ще раз показав що влада у Києві та столицях союзників уже давно готові до тривалої війни, а запланований контрнаступ буде не останнім. Не дарма всі причетні до цього в останні дні спростовували занадто високі очікування щодо весняного контрнаступу. А втім, якщо союз між Україною і альянсом на чолі зі США, в якому беруть участь Німеччина та інші країни ЄС, хоче бути успішним, треба багато терпіння".

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Der Tagesspiegel: Зеленський занурив німців у глибини суперечливих емоцій

"Співпереживання і захоплення, страхи і недовіра: навряд чи хтось інший за останні 15 місяців так занурив німців у глибини суперечливих емоцій, як цьогорічний лауреат Премії імені Карла Великого - президент України Володимир Зеленський (...), - пише видання Der Tagesspiegel. - Відповідальність за своїх співгромадян він ставить вище за власне життя. Це також одна з причин нагородження його Премією Карла Великого цієї неділі в Аахені. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав на церемонії нагородження, що Зеленський є видатним прикладом політичного лідерства у 21 столітті".

Володимир Зеленський на врученні Премії імені Карла Великого Фото: Federico Gambarini/AP Photo/picture alliance

Видання наголошує: "Для німців, які довгий час прагнули бачити в Росії партнера й неправдиво називали підбурювачами війни усіх, хто попереджав про зловісні наміри Путіна, світ зруйнувався. Путінські солдати обстрілювали атомні електростанції в Чорнобилі та Запоріжжі, Кремль неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. Зеленський у своєму оливково-зеленому вбранні та його надокучливий посол Андрій Мельник стали щоденними застережниками у газетах, на телеканалах і в соціальних мережах. Німці бачили його там частіше, ніж свого канцлера. Він повернув Україну, яка раніше була нічийною землею, на політичну карту Європи. В Аахені він зробив це ще раз, коли у своїй промові перейшов з англійської на українську. Це також європейська мова, наголосив Зеленський, цього разу в чорному вбранні з синьо-жовтими вкрапленнями - кольорами українського прапора. Ця мова ніколи раніше не звучала на церемонії вручення премії Карла Великого".

Die Welt: Нарешті погляд на Україну загострився

Видання Die Welt звертає увагу на те, що "навіть через 30 років після розпаду Радянського Союзу в свідомості провідних німецьких політиків існував лише Радянський Союз". "Федеративна Республіка була сліпа до чіткого розмежування між злочинцем і жертвою. Зустріч Зеленського і Шольца надихає надією. Нарешті, здається, Німеччина стала уважніше дивитися на Схід", - наголошує Die Welt.

"Під час Другої світової війни ніде не загинуло більше людей, ніж на "кривавих землях" між нацистським рейхом та Радянським Союзом, котрі Гітлер та Сталін по-черзі перетворювали на сцену своїх звірств. У Німеччині, яка хвалиться своєю пам'яттю, ці злочини залишались білою плямою. Німеччина казала "Ніколи знову" - але й після першого нападу Росії на Україну в 2014 році не розрізняла між злочинцями та жертвами. Попри всі запевнення, виголошені в промові Олафа Шольца про зміну епох, знадобився цілий рік війни після вторгнення у лютому 2022 року, щоб це докорінно змінилося. (...) Є надія, що зараз погляд загострився настільки, що німецька політика щодо України та Росії більше ніколи не буде збиватись на манівці, як це було протягом останніх двох десятиліть".

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FAZ: Україна має стати вільною частиною Європи

"Борис Пісторіус подбав про те, щоб Володимиру Зеленському було відносно легко зробити у гостьовій книзі президента ФРН майже сповнений ентузіазму запис. Адже за день до візиту українського президента до Берліна міністр оборони оголосив список озброєнь, які будуть передані Україні, що відповідав багатьом побажанням Києва (...), - констатує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. - За переговорами з канцлером ФРН послідував символічний акт в Аахені. Президент, а в його особі й весь український народ, отримав Премію Карла Великого. Ця сама по собі маргінальна подія, як і деякі попередні, показує, як сильно російський президент недооцінив своїх візаві на Заході, яких він дещо зневажливо називав "партнерами". Україна належить до Європи, вона хоче і повинна стати її вільною частиною (...)"