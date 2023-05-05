  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Прапори України та ЄС
Країни Євросоюзу офіційно можуть розпочинати спільно закуповувати снаряди та ракети для ЗСУ.Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
КонфліктиЄвропа

Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила спільні закупівлі

Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

Країни Євросоюзу офіційно можуть розпочинати спільно закуповувати снаряди та ракети для ЗСУ. Рада ЄС дала добро на виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру на ці цілі.

https://p.dw.com/p/4Qy5C

Рада Європейського Союзу схвалила у п'ятницю, 5 травня, рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення резервів армій європейських країн на один млрд євро. Гроші буде виділено з Європейського фонду миру (ЄФМ) на "надання ЗСУ артилерійських снарядів калібру 155 мм і, за потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості", йдеться у заяві Ради ЄС.

У Євросоюзі вирішили, що в рамках цієї програми артилерійські снаряди та ракети слід купувати лише у компаній у ЄС та Норвегії. Зокрема, боєприпаси мають бути повністю зроблені в країнах ЄС та Норвегії, або, у випадку із залученням іноземної сировини та компонентів, мають пройти в ЄС чи Норвегії остаточне складання.

Контракти на закупівлю або замовлення на постачання мають бути укладені до 30 вересня 2023 року через Європейське оборонне агентство (EDA) або в рамках спільних проектів із закупівлі під керівництвом будь-якої країни Євросоюзу.

Таким чином, було схвалено другу частину плану щодо термінового постачання Україні боєприпасів та поповнення власних запасів країн-членів ЄС. Раніше стало відомо, що схвалення спільних закупівель блокує Франція, яка наполягала на тому, щоб все виробництво та ланцюжки постачання боєприпасів були європейськими. Наприклад, якщо виробництво перебуває в одній із країн Євросоюзу, а порох виготовлений у Південній Кореї, то Париж вважав це неприйнятним.

Читайте також: "Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву з боєприпасами

Триетапний план Бореля

У березні верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель представив план із трьох частин. Перша полягала у тому, щоб виділити один мільярд євро з Європейського фонду миру на заповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси в період з 9 лютого по 31 травня.

Друга: виділити ще один мільярд євро на спільні закупівлі артилерійських снарядів з метою поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для потреб їхніх армій.

Читайте також: Брюссель: Партія боєприпасів з ЄС готова до передачі Україні

Євросоюз нарощує виробництво боєприпасів

3 травня Єврокомісія затвердила законодавчу пропозицію щодо підтримки виробництва боєприпасів, спрямовану на нарощування промислових потужностей у ЄС та вирішення проблеми нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів.

Єврокомісія запропонувала виділити з цією метою 500 мільйонів євро і закликала країни Євросоюзу мобілізувати інвестиції у виробництво снарядів ще на 500 мільйонів євро. Брюссель розраховує на швидке ухвалення відповідного закону Європарламентом і Радою ЄС до кінця червня.

Снарядний голод: ЗСУ бракує боєприпасів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапори України та ЄС

Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила спільні закупівлі

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Суспільство10 год. тому29:24 хв.
Україна не зможе вивезти більше 10 мільйонів тон зерна через заборону низки країн ЄС, прогнозують аналітики

Немов ніж у спину: шок в Україні від зернових обмежень з ЄС

Немов ніж у спину: шок в Україні від зернових обмежень з ЄС

Економіка11 год. тому
Дві літні жінки сидять на лавці на тлі обгорілого міста в деокупованому Ізюмі Харківської області, 4 листопада 2022 року

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Закон і право13 год. тому
Стос німецьких газет

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Конфлікти9 год. тому
Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Суспільство14 год. тому
external

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Конфлікти4 травня 2023 р.05:36 хв.
На головну сторінку