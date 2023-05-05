Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила спільні закупівлі

Країни Євросоюзу офіційно можуть розпочинати спільно закуповувати снаряди та ракети для ЗСУ. Рада ЄС дала добро на виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру на ці цілі.

Рада Європейського Союзу схвалила у п'ятницю, 5 травня, рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення резервів армій європейських країн на один млрд євро. Гроші буде виділено з Європейського фонду миру (ЄФМ) на "надання ЗСУ артилерійських снарядів калібру 155 мм і, за потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості", йдеться у заяві Ради ЄС.

У Євросоюзі вирішили, що в рамках цієї програми артилерійські снаряди та ракети слід купувати лише у компаній у ЄС та Норвегії. Зокрема, боєприпаси мають бути повністю зроблені в країнах ЄС та Норвегії, або, у випадку із залученням іноземної сировини та компонентів, мають пройти в ЄС чи Норвегії остаточне складання.

Контракти на закупівлю або замовлення на постачання мають бути укладені до 30 вересня 2023 року через Європейське оборонне агентство (EDA) або в рамках спільних проектів із закупівлі під керівництвом будь-якої країни Євросоюзу.

Таким чином, було схвалено другу частину плану щодо термінового постачання Україні боєприпасів та поповнення власних запасів країн-членів ЄС. Раніше стало відомо, що схвалення спільних закупівель блокує Франція, яка наполягала на тому, щоб все виробництво та ланцюжки постачання боєприпасів були європейськими. Наприклад, якщо виробництво перебуває в одній із країн Євросоюзу, а порох виготовлений у Південній Кореї, то Париж вважав це неприйнятним.

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Триетапний план Бореля

У березні верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель представив план із трьох частин. Перша полягала у тому, щоб виділити один мільярд євро з Європейського фонду миру на заповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси в період з 9 лютого по 31 травня.

Друга: виділити ще один мільярд євро на спільні закупівлі артилерійських снарядів з метою поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для потреб їхніх армій.

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Євросоюз нарощує виробництво боєприпасів

3 травня Єврокомісія затвердила законодавчу пропозицію щодо підтримки виробництва боєприпасів, спрямовану на нарощування промислових потужностей у ЄС та вирішення проблеми нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів.

Єврокомісія запропонувала виділити з цією метою 500 мільйонів євро і закликала країни Євросоюзу мобілізувати інвестиції у виробництво снарядів ще на 500 мільйонів євро. Брюссель розраховує на швидке ухвалення відповідного закону Європарламентом і Радою ЄС до кінця червня.