Військова допомога для України: скільки вже витратив Захід?

Європа і США допомагають Україні мільярдами євро. Скільки саме - підрахувати важко. Однак економісти з Кільського інституту світової економіки взялися оцінити. Що вийшло?

Щотижня Андре Франк (André Frank) і його команда з Кільського інституту світової економіки (ifw) на півночі Німеччини обробляють гори загальнодоступної інформації про допомогу Заходу Україні. У поки що єдиному у своєму роді проєкті "Ukraine Support Tracker" вони самостійно намагаються підрахувати фактичну допомогу у вигляді військової техніки, гуманітарного сприяння та фінансової підтримки для України, яка зазнала нападу з боку Росії.

Найбільший виклик для економістів в тому, щоби виокремити фінансову частку військової допомоги Україні з наданих і обіцяних загалом 100 мільярдів євро західної підтримки.

Це непросте завдання: офіційна інформація про військову допомогу зі США чи Великобританії - неповна. Втім, це стосується і даних уряду Німеччини, який регулярно оновлює список військової техніки, що постачається. "На перший погляд, це виглядає дуже прозоро, оскільки наведені також конкретні цифри, - сказав в інтерв'ю DW економіст ifw Андре Франк. - Але ми хочемо встановити фінансовий еквівалент цієї допомоги", тобто визначити те, у яку суму ця допомога обходиться.

У випадку Німеччини підрахувати все до цента особливо важко, адже за десять місяців війни Берлін передав у тому числі й таку військову техніку зі складів Бундесверу, яка давно була виведена з експлуатації або списана, і на якій, відповідно, відсутній актуальний ціновий маркер. Наприклад, це стосується зенітної самохідної артилерійської установки (ЗСАУ) Gepard часів "холодної війни".

Міністерка оборони ФРН Ламбрехт у супроводі її українського колеги Резнікова на тлі Gepard в Одесі, жовтень 2022 Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

З Німеччини надійшло 30 одиниць цих ЗСАУ, які допомагають українській армії захиститися від російських ракетних обстрілів. І військова цінність цих систем висока, кажуть джерела в Києві.

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Оригінальні розрахунки

Тому економісти з Кіля розробили і постійно оновлюють власний прейскурант військового обладнання та інших поставок, щоб у підсумку все ж підрахувати фінансові обсяги цієї допомоги. Після інтенсивних консультацій вони оцінили Gepard в 1,2 мільйона доларів США. Схожий підхід використовувався і для оцінки польських танків Т-72 радянської моделі, які були передані Україні Варшавою. Дослідники оцінили одну таку бойову одиницю в 1,6 мільйона доларів США.

Інший приклад, який наводить Андре Франк, стосується спальних мішків. Частина таких мішків іде як гуманітарна допомога, інша - призначена виключно для забезпечення потреб українських військових на передовій.

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Німеччина постачає більше, ніж про це відомо

Згідно з даними "Ukraine Support Tracker", надану вже військову допомогу та відкриті ще зобов'язання оцінено у понад 2,3 мільярда євро. Водночас у даних уряду Німеччини на початку грудня фігурувала сума у 1,9 мільярда євро. Обидві цифри, вочевидь, є нижчими фактичної наданої допомоги. "Ми припускаємо, що німецька військова допомога навіть перевищує подані нами оцінки", - каже Франк, пояснюючи консервативну методику обчислення свого інституту. Наприклад, федеральний уряд не подає жодної інформації про обсяги поставок боєприпасів для найсучаснішої системи протиракетної оборони IRIS-T.

Україна вже отримала від ФРН надсучасну систему ППО IRIS-T від виробника Diehl. 2023 року мають надійти додаткові такі системи Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Як повідомлялося, з осені IRIS-T захищає райони Києва від російських ракетних атак. Про це можна судити із дописів у соцмережах українських урядовців про успішне збиття російських ракет. Оперативні подробиці Київ не розголошує. З осені російська армія практично щотижня обстрілює українську енергосистему. Одна ракета IRIS-T на світовому ринку коштує 616 тисяч доларів США. "Кількість ракет, звичайно, може мати велике значення, - пояснює Франк. - Але офіційна інформація, яка надається Німеччиною, не дає нам можливості оцінити загальну вартість". Скільки ракет українська ППО вже випустила з IRIS-T, і скільки ще буде поставлено згодом, - наразі невідомо. "Ми не можемо достеменно визначити це через доступні офіційні джерела", - кажуть в ifw.

Подібна ситуація і з так званим "круговим обміном", тобто коли країни східного флангу НАТО, такі як Словаччина або Словенія, передають Україні старі радянські танки, а натомість отримують військову техніку від Німеччини. "Ми не класифікуємо такий обмін як допомогу з Німеччини, адже це не призначено Україні напряму", - каже Андре Франк.

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Більша частина військової допомоги надходить від США

І все ж економісти впевнені, що їхні розрахунки, включаючи останні оновлення, внесені на початку грудня, дуже близькі до реальної картини. Робота на основі розробленого власними силами прейскуранта поставленої військової техніки значно полегшує обчислення. "Навіть якщо десь ми переоцінюємо вартість окремих видів озброєнь та інших постачань, - каже Франк, - це компенсується іншими підрахунками".

Що стосується постачань військового обладнання на двосторонньому рівні, США залишаються найбільшим донором України з 23 мільярдами євро. За ними, на другому місці, йде Великобританія - 4,1 мільярда євро, далі - військова допомога Німеччини, яку оцінюють у 2,3 мільярда євро.

Легше дається оцінити загальні обсяги допомоги Україні, не поділені на окремі категорії, тобто всієї гуманітарної, фінансової та військової підтримки, наданої західними державами. І в цьому зрізі, починаючи від рішення в січні надати 18 мільярдів євро, країни ЄС та інституції Європейського Союзу навіть випередили США. Європа підтримала Київ на суму в загалом 52 мільярди євро, порівняно з 48 мільярдами євро від США, призначених на "військову, фінансову та гуманітарну допомогу", вказують кільські економісти в актуальному звіті "Ukraine Support Tracker". У документі перераховані вже надані та заявлені суми допомоги станом на 20 листопада поточного року.