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155-міліметрові гаубиці M777, які Україна отримала від західних партнерівФото: U.S. Marines/ZUMAPRESS/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Лондон обіцяє надати Києву сотні тисяч боєприпасів у 2023

Валерій Сааков
3 год. тому

Британський уряд уклав багатомільйонний контракт на закупівлю боєприпасів, щоб гарантувати сталий потік військової допомоги в Україну, кажуть на Даунінг-стріт.

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Упродовж 2023 року Україна отримає від Великобританії сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги. Щоб уможливити передачу Україні такої кількості вкрай важливих боєприпасів, уряд Сполученого Королівства уклав контракт на 250 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомила в понеділок, 19 грудня, пресслужба британського уряду.

Також цього дня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відбуде до Риги, де зустрінеться з главами держав та урядів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої, крім Сполученого Королівства, входять також Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія, йдеться в повідомленні.

На засіданні JEF виступить і президент України Володимир Зеленський. Учасники саміту розглянуть різноманітні аспекти оборонної підтримки, якої потребують українські війська, зокрема подальше посилення протиповітряної оборони. А ще країни-учасниці намагатимуться прискорити співпрацю в рамках цього безпекового об'єднання, зокрема задля посилення обміну розвідувальними даними, обговорять посилення захисту від гібридних загроз та захисту критично важливої інфраструктури. В рамках посилення співпраці учасники заходу розглянуть підтримку Фінляндії та Швеції напередодні їхнього вступу до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) і збільшення кількості спільних навчань з метою подальшого зміцнення оборонного альянсу JEF.

Лондон серед тих, хто найактивніше підтримує Україну

Великобританія належить до країн, які найактивніше допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії. Приміром, під час зустрічі 19 листопада з Зеленським у Києві Сунак оголосив нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйона євро). До оголошеного тоді чергового пакета допомоги увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами. Також британський прем'єр пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро). Лондон також оголосив передачу Україні гелікоптерів західного зразка.

У 2023 році Великобританія планує виділити Україні щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку - суму, не меншу наданій в 2022 році.

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Тривалість війни залежить від обіцяних поставок зброї

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