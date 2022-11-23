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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес
Міністр оборони Великобританії Бен ВоллесФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Лондон надасть Україні артилерійські снаряди та вертольоти

Олександр Куницький
56 хв. тому

Перший з трьох пошуково-рятувальних гелікоптерів Sea King перебуває в Україні. Це перші пілотовані засоби, надіслані Великобританією з початку війни РФ проти України.

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Уряд Великобританії надасть Україні гелікоптери, а також 10 тисяч артилерійських снарядів. Про це у середу, 23 листопада, повідомило британське міністерство оборони.

"Наша підтримка України непохитна. Додаткові артилерійські снаряди допоможуть Україні захистити території, які вона звільнила з-під Росії протягом останніх тижнів", - зазначив очільник оборонного відомства Бен Воллес.

Також, за його словами, гелікоптери Sea King використовуватимуть для пошуково-рятувальних операцій. Протягом останніх шести тижнів 10 українських екіпажів навчалися у Великобританії керувати цими військовими вертольотами та обслуговувати їх.

Як зауважує британська телерадіомовна корпорація ВВС, вертольоти Великобританія надає вперше з початку війни РФ проти України. Всього мають доставити три з них, а перший вже прибув до України, зазначає видання.

Зенітні гармати від Великобританії

Напередодні, 19 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив пакет військової допомоги на загальну суму 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйонів євро). До нього  увійшли 125 зенітних гармат та засоби для боротьби з іранськими дронами, зокрема, десятки радарів і засобів електронної боротьби з безпілотниками. Також Сунак пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро).

Підтримка Великобританії у 2023 році

20 вересня уряд Великобританії повідомив, що наступного року виділить щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,6 мільярда євро) на військову підтримку України - аналогічну сумі, виділеній у 2022 році. 

З 2015 року Великобританія провела вишкіл понад 27 тисяч військових Збройних сил України. Також Лондон надав Києву сотні ракет, переносні протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, п'ять систем протиповітряної оборони, 120 броньованих машин та інше обладнання.

Як українських військових у Великобританії навчають

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