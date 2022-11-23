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ЗРК NASAMSФото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

США виділяють ще 400 мільйонів доларів допомоги Україні

Роман Губа
54 хв. тому

До нового пакета військової допомоги від США увійдуть боєприпаси для ЗРК NASAMS, 150 великокаліберних кулеметів для збивання безпілотників, генератори, додаткові снаряди для HIMARS, а також інші боєприпаси.

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Президент США доручив держсекретарю розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.

"Згідно з повноваженнями, наданих мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, (…) я делегую державному секретарю повноваження (…) розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів на оборонну продукцію та послуги міністерства оборони, а також на військовий вишкіл та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться в тексті доручення на сайті Білого дому.

Як повідомляється на сайті міноборони США, до цього пакета допомоги увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, 150 великокаліберних кулеметів для збивання безпілотників, протирадіолокаційні ракети HARM, генератори, додаткові снаряди для HIMARS, а також інші боєприпаси.

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Лондон надасть Україні артилерійські снаряди та вертольоти

23 листопада стало відомо, що уряд Великобританії надасть Україні гелікоптери, а також 10 тисяч артилерійських снарядів.

"Наша підтримка України непохитна. Додаткові артилерійські снаряди допоможуть Україні захистити території, які вона звільнила з-під Росії протягом останніх тижнів", - зазначив очільник британського оборонного відомства Бен Воллес.

За кілька днів до того, 19 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив пакет військової допомоги на загальну суму 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйона євро). До нього увійшли 125 зенітних гармат та засоби протидії іранським дронам. Окремо Сунак пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро).

Читайте також: Лондон надасть Києву 125 зенітних гармат і інші засоби ППО

Канцлер Шольц: ФРН і надалі постачатиме зброю Україні

"Саме цей уряд - всупереч державній практиці, що тривала десятиліттями, - ухвалив рішення підтримати Україну тими озброєннями, яких вона потребує у її щоденній мужній оборонній боротьбі", - заявив 23 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу в Бундестазі в рамках дебатів щодо проєкту бюджету на 2023 рік.

"І пліч-о-пліч із нашими найтіснішими союзниками, - додав канцлер, - ми робитимемо це доти, доки не буде припинена ця безглузда, жорстока, злочинна війна".

Читайте також:Нова військова допомога від ФРН: ракети для MARS II та кулемети 

Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?

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