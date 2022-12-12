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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес
Міністр оборони Великобританії Бен ВоллесФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Лондон може надати Києву зброю великої дальності - міністр

Степан Смишляєв
1 год. тому

Триваюче порушення Росією Женевських конвенцій може підштовхнути Великобританію надати Україні більш далекобійні озброєння, заявив міністр оборони Бен Воллес.

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Великобританія має в своєму розпорядженні далекобійну зброю, яку може надати Україні, якщо Росія не припинить завдавати ударів по цивільних об'єктах, заявив у понеділок, 12 грудня, міністр оборони Сполученого королівства Бен Воллес.

Під час виступу міністра в британському парламенті колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон запитав у нього про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників.

"Якщо росіяни продовжуватимуть націлюватися на цивільні райони та намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду налаштований відкрито щодо наших подальших дій", - цитує Воллеса агентство Reuters.

Лондон продовжує надавати допомогу

Під час візиту до Києва в листопаді прем'єр Великобританії Ріші Сунак оголосив про нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів, до якого увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами.

Пізніше міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі анонсував надання Україні 35 автівок екстреної допомоги та шести броньованих автомобілів. На відновлення української інфраструктури Лондон спрямує три мільйони фунтів.

У 2023 році Великобританія планує спрямувати на військову підтримку України не менше, ніж цього року, тобто як мінімум 2,3 мільярда фунтів.

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