Лондон може надати Києву зброю великої дальності - міністр
Степан Смишляєв
1 год. тому
Триваюче порушення Росією Женевських конвенцій може підштовхнути Великобританію надати Україні більш далекобійні озброєння, заявив міністр оборони Бен Воллес.
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Великобританія має в своєму розпорядженні далекобійну зброю, яку може надати Україні, якщо Росія не припинить завдавати ударів по цивільних об'єктах, заявив у понеділок, 12 грудня, міністр оборони Сполученого королівства Бен Воллес.
Під час виступу міністра в британському парламенті колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон запитав у нього про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників.
"Якщо росіяни продовжуватимуть націлюватися на цивільні райони та намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду налаштований відкрито щодо наших подальших дій", - цитує Воллеса агентство Reuters.
Лондон продовжує надавати допомогу
Під час візиту до Києва в листопаді прем'єр Великобританії Ріші Сунак оголосив про нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів, до якого увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами.
Пізніше міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі анонсував надання Україні 35 автівок екстреної допомоги та шести броньованих автомобілів. На відновлення української інфраструктури Лондон спрямує три мільйони фунтів.