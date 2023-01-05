РФ змінює тактику застосування дронів проти України?

Російська армія продовжує атакувати Україну іранськими дронами, тепер, як вважають аналітики, також і з метою виснажити запаси ракет української ППО. Які варіанти протидії на довгу перспективу?

Починаючи від осені, коли російська армія почала масово застосовувати придбані в Ірані дрони "Shahed-136", прикриваючись маркою "Герань-2", українські сили досягли неабияких успіхів у протистоянні цій загрозі. Відтоді Росія вже використала приблизно 660 іранських дронів з законтрактованих 1750 одиниць, повідомив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Лише на новорічні вихідні українські військові заявили, що збили понад 80 вибухових безпілотників, які Росія заслала для ураження українських об'єктів.

Однак для збиття цих достатньо примітивних і відносно недорогих апаратів, які у народі ще іменують "мопедами" за специфічний гучний шум у польоті, часто доводиться використовувати дорогі ракети ППО. Запускаючи дешеві іранські безпілотники, Росія, очевидно, може переслідувати подвійну мету: або вразити обрану ціль, або ж виснажити запаси ракет української ППО.

Як пише у середу, 4 січня, газета The New York Times , вартість одного такого дрона становить до 20 тисяч доларів США, водночас вартість ракети, які Київ застосовує для їхнього збиття, може сягати пів мільйона доларів. Газета запитує, як довго Україна зможе підтримувати свої зусилля, враховуючи, що подібні заходи захисту обходяться досить дорого?

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосек підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує щонайменше усемеро дорожче, ніж його запуск. "Вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за ракету для американського NASAMS", - каже оглядач.

Офіційні особи заявляли, що для протидії дронам Україна вже неодноразово застосовувала NASAMS - ракети класу "земля-повітря" - зокрема у новорічну ніч.

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Ігнат: Дорого, але йдеться про людські життя

У Повітряних силах Збройних сил України вважають недоречними розмови про фінансовий бік питання, адже йдеться про життя людей та збереження об'єктів життєзабезпечення, наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Якщо є загроза життю - ви, мабуть, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати", - сказав він в ефірі українського телебачення і запевнив, що для захисту українські сили застосовуватимуть усі наявні засоби. "Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо піднімати винищувальну авіацію, щоб збивати "Shahed"? Це надзвичайно дорого. Будемо".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Фото: DW

Усе ж, як пише The New York Times, цей дисбаланс з часом може зіграти на користь Росії, що дорого коштуватиме Україні та її союзникам. Попри поставки в Україну західних систем, ППО радянського виробництва досі становлять ядро української оборони, визнав у грудні Ігнат. А обслуговувати їх стає щоразу важче. "Наша радянська система ППО виснажується, тобто С-300 і БУК, які є основою. Ми не можемо підтримувати це нескінченно, тому що всі запчастини до цієї системи зроблені в Росії", - пояснив він.

Ще з більшою прямотою говорить головний спеціаліст відділу підготовки зенітних ракетних військ командування Повітряних сил ЗСУ Денис Смажний. Поточні запаси ракет, за його словами, набагато менші від необхідного. "Російська техніка застаріває, ми втрачаємо ракети. Я не кажу, що вони вичерпаються за кілька днів чи тижнів, все залежатиме від інтенсивності російських нападів", - сказав він у розмові з інформагенцією Reuters у грудні.

Головна проблема Києва у тому, що "немає достатньої кількості боєприпасів для системи ППО, щоби збивати ці безпілотники", - сказав у коментарі The New York Times експерт лондонського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Метью Булег.

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Зеленський: Росія готується до тривалого застосування дронів

Яку кількість ракет для систем ППО було поставлено до цього часу Україні країнами Заходу - достеменно невідомо. Така інформація, як правило, є військовою таємницею. Аналітики з Кільського інституту світової економіки (ifw) спробували порахувати поставки з Німеччини, але врешті-решт так і не змогли назвати ні кількості ракет, які українська ППО вже випустила з німецької системи ППО IRIS-T, ні кількості, яка ще має бути поставлена. "Офіційна інформація, яка надається Німеччиною, не дає нам можливості оцінити", - пояснив у розмові з DW аналітик Інституту Андре Франк (André Frank).

Одна ракета IRIS-T на світовому ринку, за даними Кільського інституту, коштує 616 тисяч доларів США. А ракету системи Patriot, яку очікує Україна, Юрій Ігнат оцінює у 4 мільйони.

Наслідки удару іранського дрону по Києву 17 жотвня 2022: руйнування пам'ятки архітектури початку ХХ ст. на вулиці Жилянській. Під завалами будинку загинули 4 особи Фото: Oleksii Chumachenko/ZUMA Wire/IMAGO

Виходить, що російська армія взяла на озброєння стару і відому тактику палестинських фундаменталістів ХАМАС у Секторі Газа, які регулярно здійснюють обстріли ізраїльських міст. За оцінками, які наводить газета Jerusalem Post, одна ракета типу "Qassam" коштує від 300 до 800 доларів США, тоді як вартість ракети системи "Залізний купол" для її перехвату - від 50 до 100 тисяч доларів. У тривалому конфлікті - це великі фінансові витрати, і саме тому в розробці та обслуговуванні "Залізного куполу" ізраїльтяни значною мірою покладалися на фінансування США. У свою чергу ракетний арсенал ХАМАСу фінансово і технологічно великою мірою залежить від постійної підтримки Ірану.

У планах Росії теж тривалі атаки, попередив 2 січня президент України Володимир Зеленський. "Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Shahed". Її ставка може бути на виснаження наших людей, ППО, енергетики", - сказав Зеленський.

ЄС, Канада та США торік восени оперативно запровадили санкції проти іранських та російських організацій, причетних до виробництва та закупівлі дронів. Однак заступник директора з операцій у британській розслідувальній групі Conflict Armament Research Демієн Сплітерс у розмові з телеканалом CNN припустив, що "Іран і Росія намагатимуться обійти ці санкції та спробують змінити свої канали закупівлі".

Тож, з огляду на високі витрати та довгострокову загрозу, в інтересах українських сил знайти найбільш ощадливу для запасу ракет ППО стратегію протистояння дешевим іранським дронам.

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Які варіанти?

Експерт з російської армії в дослідницькому інституті CNA в Арлінгтоні Майкл Кофман в інтерв'ю The New York Times зазначив, що для боротьби з іранською загрозою українці використовують, як він висловився, "цілий зоопарк" різних систем протиповітряної оборони, включно з ракетами системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості. Це не лише дорогі ракети ППО, а й часто усі підручні засоби. Втім, особливо ефективними у протистоянні ним на цей момент оглядачі вважають німецькі САУ Gepard.

Ще однією "диво-зброєю" проти іранських безпілотників називають установку "Vampire" (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), легшу і мобільнішу за конвенційні системи ППО. Вона може встановлюватися на звичайний цивільний пікап. "Vampire - це саме те, що треба. Ця зброя буде ефективною, бо була розроблена саме для боротьби з бойовими безпілотниками. Один постріл з ПЗРК "Стінгер" коштує півтори сотні тисяч доларів. Було би нераціонально стріляти цими ракетами по безпілотниках, що коштують 20 тисяч доларів", - сказав у розмові з DW у жовтні військовий аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан. Ці системи мають надійти в Україну до середини 2023 року, уточнив у листопаді речник Пентагону.

Витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в загальному контексті, каже Артем Старосек, адже збити безпілотник коштує значно дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. А головне - "не гинуть люди", - додає він.