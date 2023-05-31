Більшість німців проти постачання Україні далекобійних ракет

Згідно з соціологічним опитуванням, лише чверть німців підтримує надання Збройним силам України далекобійних ракет. 66 відсотків - проти. Україна попросила в Німеччини ракети Taurus.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

Переважна більшість німців виступає проти надання Україні далекобійної зброї. Про це свідчать результати соціологічного опитування Trendbarometer , проведеного на замовлення німецьких телекомпаній RTL і ntv, та оприлюдненого 30 травня.

Кожен четвертий опитаний (25 відсотків) відповів ствердно на запитання "Чи повинна Німеччина постачати Україні крилаті ракети?". Водночас переважна більшість респондентів - 66 відсотків - виступили проти.

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Україна просить в Німеччини далекобійні ракети Taurus

Минулого тижня стало відомо, що офіційний Київ звернувся до німецького уряду з проханням надати Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні крилаті ракети Taurus.

Taurus - німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. "Таурус" скидаються винищувачами та самостійно знаходять свої цілі, можуть летіти під радарами. Ці ракети вважаються ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери чи склади боєприпасів.

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