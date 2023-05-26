Опитування: Більшість німців - за санкції проти РФ

За даними Інституту німецької економіки, 71 відсоток респондентів у Німеччині - за обмежувальні заходи щодо Москви.

Більшість респондентів у ФРН на другий рік війни Росії проти України продовжують підтримувати санкції Заходу щодо РФ. Про це свідчить опитування, проведене Інститутом німецької економіки в Кельні (IW). Результати опублікувало в п'ятницю, 26 травня, видання Der Spiegel.

Так, 71 відсоток тих, хто взяв участь у дослідженні, як і раніше, виступає за рестрикції. При цьому 72 відсотки прихильників обмежувальних заходів вважають, що вони де-факто завдають більшої шкоди економіці ФРН, ніж РФ. Проте 84 відсотки з них вважають, що санкції все ж служать своїй меті.

Більшість (73 відсотки) тих, хто схвалює заходи, мешкає на заході країни, на сході - 56 відсотків.

Найбільше прихильників санкцій у ФРН - серед "зелених"

Згідно з опитуванням, найбільше тих, хто підтримує рестрикції, - серед прихильників партії "Союз-90/Зелені" (91 відсоток). Далі йдуть ті, хто поділяє погляди Соціал-демократичної партії Німеччини (85 відсотків), опозиційного блоку з Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (80 відсотків) і Вільної демократичної партії (74 відсотки).

Найбільше противників санкцій - серед прихильників "Альтернативи для Німеччини" (66 відсотків) і Лівої партії (45 відсотків). Водночас, як зазначає Der Spiegel, "ліві" розколоті: більшість (58 відсотків) у східнонімецьких землях - проти обмежень, водночас у західнонімецьких - 60 відсотків за них.

Йдеться про репрезентативне опитування, у ньому взяли участь 5 тисяч респондентів.

Читайте також:Нові санкції ЄС проти РФ та військова допомога Києву: до чого тут Угорщина?

Більшість німців - за переговори України та Росії

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформагенції dpa, 55 відсотків німців підтримують необхідність "мирних перемовин" задля припинення війни Росії проти України, 28 відсотків - проти.

Також більшість опитаних негативно ставляться до наполегливого прохання президента України Володимира Зеленського прийняти політичне рішення про вступ України в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Читайте також: Генсек: Чекаємо угоди для допомоги Україні в переході на стандарти НАТО