Більшість німців - за переговори України та Росії

Проти переговорів щодо припинення війни Росії проти України виступає менше третини жителів Німеччини. Більшість німців також не хочуть вступу України до НАТО зараз, свідчать результати соціологічного опитування.
https://p.dw.com/p/4RFqP
Реклама
Більшість німців виступає за переговори між Україною та Росією. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 12 травня, результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.
55 відсотків опитаних підтримують необхідність "мирних перемовин" задля припинення війни Росії проти України, 28 відсотків - проти.