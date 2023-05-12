Більшість німців - за переговори України та Росії

Проти переговорів щодо припинення війни Росії проти України виступає менше третини жителів Німеччини. Більшість німців також не хочуть вступу України до НАТО зараз, свідчать результати соціологічного опитування.

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2 год. тому 2 год. тому

Більшість німців виступає за переговори між Україною та Росією. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 12 травня, результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

55 відсотків опитаних підтримують необхідність "мирних перемовин" задля припинення війни Росії проти України, 28 відсотків - проти.

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Більшість німців - проти негайного вступу України в НАТО

Також більшість опитаних негативно ставляться до наполегливого прохання президента України Володимира Зеленського прийняти політичне рішення про вступ України в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Його відкидають 54 відсотки респондентів, а 27 відсотків вважають, що Києву слід зараз дати таку обіцянку.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що для німецького уряду питання про прийом України до альянсу наразі не стоїть на порядку денному.

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