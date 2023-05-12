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Бої в Бахмуті на Донеччині (ілюстративне фото)Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Більшість німців - за переговори України та Росії

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Проти переговорів щодо припинення війни Росії проти України виступає менше третини жителів Німеччини. Більшість німців також не хочуть вступу України до НАТО зараз, свідчать результати соціологічного опитування.

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Більшість німців виступає за переговори між Україною та Росією. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 12 травня, результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

55 відсотків опитаних підтримують необхідність "мирних перемовин" задля припинення війни Росії проти України, 28 відсотків - проти. 

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Більшість німців - проти негайного вступу України в НАТО

Також більшість опитаних негативно ставляться до наполегливого прохання президента України Володимира Зеленського прийняти політичне рішення про вступ України в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Його відкидають 54 відсотки респондентів, а 27 відсотків вважають, що Києву слід зараз дати таку обіцянку.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що для німецького уряду питання про прийом України до альянсу наразі не стоїть на порядку денному.

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