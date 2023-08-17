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Парламент Швеції схвалив пакет військової допомоги ЗСУ

Олександр Куницький
33 хв. тому

Україна отримає від Швеції боєприпаси, запчастини до військової техніки й інше оснащення на загальну суму понад три мільярди шведських крон. Уряд Швеції отримав відповідні повноваження від парламенту.

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Швеція надасть 500 мільйонів євро на проєкти з відновлення України
Швеція надасть майже 300 мільйонів євро військової допомоги УкраїніФото: Fotolia/Maimento

Парламент Швеції - Риксдаг - підтримав оголошені раніше плани уряду скандинавської країни виділити Україні черговий пакет військової допомоги. Як повідомляється на сайті шведського парламенту, відповідне рішення шведські законодавці ухвалили під час засідання в четвер, 17 серпня.

"Риксдаг проголосував за надання Україні додаткової військової техніки. Уряд отримав право ухвалювати рішення про передачу військової техніки у вигляді запасних частин і матеріалів для надзвичайних ситуацій на суму до 1,1 мільярда шведських крон (101 мільйон доларів), а також у вигляді боєприпасів з компонентами до них, обладнання для розмінування та транспортних засобів на суму до 2,15 мільярда шведських крон (197 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Риксдаг дозволив уряду скандинавської країни продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM). У поясненні до рішення зазначається, що раніше США розпочали програму викупу старих версій ракет AMRAAM за умови, що ті самі країни придбають нові ракети AMRAAM. "Метою програми є передача викуплених ракет Україні для посилення української протиповітряної оборони", - йдеться в дописі.

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Вже 13-й пакет допомоги від Щвеції

Як повідомлялося, міністр оборони Швеції Пaл Йонсон 15 серпня оголосив 13-й пакет допомоги Україні. Однак передача озброєнь та оснащення потребувала формального схвалення шведським парламентом.

Загалом Швеція надала Україні допомогу на понад 20 мільярдів крон: військову на 17 мільярдів крон (1,6 мільярда доларів), гуманітарну - на 5,2 мільярда крон (480 мільйонів доларів).

Так, у січні шведський уряд анонсував відправлення в Україну 50 БМП і пообіцяв надіслати артилерійську систему Archer та протитанкові ракети NLAW. У лютому Швеція заявила, що також відправляє "близько 10" танків Leopard 2 разом із зенітно-ракетними комплексами HAWK і ракетами до систем ППО IRIS-T.

Протягом 2023-2027 років уряд Швеції планує надати понад пів мільярда євро на відбудову України. Кошти можуть  спрямувати на відбудову інфраструктури, "зелений" та економічний розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, розбудову демократії, захист прав людини та свободи слова.

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Швеція надасть 500 мільйонів євро на проєкти з відновлення України

Парламент Швеції схвалив пакет військової допомоги ЗСУ

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