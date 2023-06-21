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США замовили для України ракети "повітря-повітря" AMRAAM

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Пентагон замовив у компанії Raytheon ракети середньої дальності AIM-120 на 1,2 млрд доларів. Їх використовують у винищувачах F-15 і F-16, а також у ЗРК NASAMS. 39 відсотків ракет призначені для 18 країн, зокрема України.

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AIM-120 AMRAAM
AIM-120 AMRAAMФото: Björn Trotzki/imago images

Сполучені Штати замовили в американської оборонної компанії Raytheon ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM на майже 1,2 мільярда доларів, повідомили в ніч на середу, 21 червня, на сайті міністерства оборони США (Пентагон).

Ракети призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Вони є основним озброєнням американських винищувачів F-15, F-16, F-18 і F-22, а також використовуються в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі (ЗРК) NASAMS.

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Виробництво має завершитись до 31 січня 2027 року. Контракт передбачає, що 39 відсотків ракет призначені для військових продажів 18 країнам, зокрема Україні.

Кількість замовлених ракет не розголошується. Водночас, як зазначає портал Defence Express, на 2024 фінансовий рік Пентагон замовив на аналогічну суму 831 ракету. 

У середу США анонсували надання Україні ще 1,3 мільярда доларів допомоги - щоб капітально відремонтувати енергетичну мережу та модернізувати порти, залізниці й іншу інфраструктуру. Нова допомога доповнює 20 мільярдів доларів, які США вже надали Україні.

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США замовили ракети AIM-120 на 1,2 млрд доларів

www.defense.gov

Про ракети AMRAAM

defence-ua.com
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