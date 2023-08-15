Швеція надасть Україні військову допомогу на 300 млн доларів

Нова шведська військова допомога ЗСУ на 0,3 мільярда доларів складатиметься з боєприпасів і запасних частин до переданого раніше озброєння: систем ППО, артустановок, танків і БМП.

Швеція планує надати Україні військову допомогу на ще 3,4 мільярда крон (314 мільйонів доларів). Про це у вівторок, 15 серпня, повідомив міністр оборони країни Пaл Йонсон.

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і нам потрібна довгострокова перспектива, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну", - цитує його слова на пресконференції агентство Reuters.

Нова допомога значною мірою складатиметься з боєприпасів і запасних частин до переданих раніше систем озброєння. Снаряди призначатимуться для систем протиповітряної оборони (ППО), запчастини - для бойових машин піхоти (БМП) CV-90, мобільних артилерійських систем Archer і танків Leopard 2. Також Швеція передасть Збройним силам України (ЗСУ) обладнання для розмінування, повідомляє AFP.

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13-й пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції

Це буде вже її 13-й пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни Росії проти України. Очікується, що уряд затвердить його виділення в четвер, 17 серпня.

Загалом Швеція надала Україні допомогу на понад 20 мільярдів крон: військову на 17 мільярдів крон (1,6 мільярда доларів), гуманітарну - на 5,2 мільярда крон (480 мільйонів доларів).

Так, у січні шведський уряд анонсував відправлення в Україну 50 БМП і пообіцяв надіслати артилерійську систему Archer та протитанкові ракети NLAW. У лютому Швеція заявила, що також відправляє "близько 10" танків Leopard 2 разом із зенітно-ракетними комплексами HAWK і ракетами до систем ППО IRIS-T.

Протягом 2023-2027 років уряд Швеції планує надати понад пів мільярда євро на відбудову України. Кошти можуть бути спрямовані на відновлення інфраструктури, "зелений" та економічний розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, розбудову демократії, захист прав людини та свободи слова.

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