Швеція виділить на відновлення України пів мільярда євро

На проєкти з відбудови України та реформаторські зусилля Києва Швеція виділить більше 500 мільйонів євро до 2028 року.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Уряд Швеції надасть протягом 2023-2027 років понад 500 мільйонів євро на відновлення України, повідомляє українське міністерство економіки в суботу, 22 липня.

Відповідну стратегію співпраці з Україною у відбудові та реформах представив міністр з питань міжнародної співпраці Швеції Йохан Форрссел під час онлайн-зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

За словами Свириденко, кошти можуть бути спрямовані на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, економічний розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, розбудову демократії, захист прав людини та свободи слова.

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Уряд Швеції закликав приватний сектор долучитися до надання підтримки. Зокрема, він розпочав діалог із компанією IKEA щодо відновлення роботи в Україні. "Щоб шведський бізнес охочіше повертався, Швеція напрацьовує механізми страхування воєнних ризиків для своїх компаній. Міністр Йохан Форрселл розповів, що має сподівання озвучити позитивні новини вже цієї осені", - розповіла Свириденко після зустрічі.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Швеція надала Україні допомогу на 1,9 мільярда євро.

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