ЛГБТК у Польщі: веселка як меседж бізнесу проти гомофобії (20.08.2021)

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК - за кохання без обмежень. Чи має це вплив на обороти компаній?