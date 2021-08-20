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IKEA

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IKEA".

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео) 20.08.2021

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?

ЛГБТК у Польщі: веселка як меседж бізнесу проти гомофобії (20.08.2021) 20.08.2021

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК - за кохання без обмежень. Чи має це вплив на обороти компаній?
У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом

У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом 21.03.2021

Менеджерів представництва компанії IKEA у Франції обвинувачують у незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування. Компанія наймала приватних детективів і користувалася даними поліції.
IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні

IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні 30.06.2020

Після того, як екоактивісти обвинуватили закарпатського постачальника деревини шведської меблевої компанії IKEA у незаконній вирубці лісів, компанія ініціювала розслідування цієї справи.
10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA

10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA 29.06.2020

Скандал з імовірно незаконно зрубаною в Україні деревиною для бренду IKEA проливає світло на масштабні проблеми у лісовій галузі України. Країна втрачає ліси, отримуючи крихти у міжнародному ланцюжку виробництва меблів.
IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні 14.05.2020

Шведський рітейлер IKEA пропонує українським покупцям близько 3 600 товарів для дому. Покупці зможуть замовляти з доставкою додому або забирати товар у Києві самостійно.
Ізоляція Китаю через коронавірус посилюється: авіаперевізники скасовують рейси

Ізоляція Китаю через коронавірус посилюється: авіаперевізники скасовують рейси 01.02.2020

Більшість міжнародних авіаперевізників призупинила польоти до материкового Китаю. Крім того, компанії Apple, Ikea і Toyota тимчасово закрили свої філіали у країні на тлі збільшення кількості жертв від коронавірусу.
IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть дворічного хлопчика

IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть дворічного хлопчика 07.01.2020

Шведський меблевий концерн і батьки дитини, загиблого від падіння 32-кілограмового комода, дійшли згоди про компенсацію.
Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео) 14.09.2018

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW.

Фактчек DW: Прихід IKEA в Україну - чи дійсно покращився інвестиційний клімат? (14.09.2018) 14.09.2018

IKEA приходить в Україну завдяки покращенню інвестиційного клімату, заявив президент Петро Порошенко. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.
IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році 12.09.2018

Перший магазин в Україні шведська компанія планує відкрити у Києві наступного року. Утім, лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому планують розмістити магазин.
Після смерті засновника IKEA - заповіт торговця меблями (фотогалерея)

Після смерті засновника IKEA - заповіт торговця меблями (фотогалерея) 29.01.2018

Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.

Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий 29.01.2018

Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.

Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад

Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад 28.01.2018

У шведському місті Смоланд у віці 91 року помер Інгвар Кампрад. Він заснував меблевий концерн IKEA в 1943 році, коли йому було 17 років.
Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів 11.01.2018

Апеляційний суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів у справі про оприлюднення документів щодо ухилення від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.
IKEA заявила про плани відкрити магазин в Києві протягом двох років

IKEA заявила про плани відкрити магазин в Києві протягом двох років 19.12.2017

Меблевий гігант IKEA офіційно повідомив про те, що вивчає український ринок і планує протягом двох років відкрити магазин в Києві.
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