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Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IKEA".
Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК - за кохання без обмежень. Чи має це вплив на обороти компаній?
Більшість міжнародних авіаперевізників призупинила польоти до материкового Китаю. Крім того, компанії Apple, Ikea і Toyota тимчасово закрили свої філіали у країні на тлі збільшення кількості жертв від коронавірусу.
Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.