Чому деякі західні гіганти ідуть з РФ тільки зараз?

Toyota, IKEA, Leroy Merlin, Swarovski згорнули бізнес в РФ або оголосили про вихід з Росії тільки зараз. Чому? І що стоїть на заваді виходу з РФ німецької компанії Volkswagen?

Що спільного у таких різних компаній, як японська Toyota, фінська Nokian Tyres, німецька Continental, французькі TotalEnergies і Leroy Merlin, ірландська Smurfit Kappа, австрійська Swarovski? Усі вони протягом всього лише одного місяця, березня 2023 року, частково або повністю згорнули бізнес у Росії - або оголосили про майбутній продаж своїх активів у РФ.

До цього списку слід додати, по-перше, Volkswagen: на початку березня були повідомлення, що гігант з Німеччини знайшов покупця на свій автозавод у Калузі, проте угоду було зупинено рішенням нижньогородського суду про арешт майна концерну. По-друге, Henkel: німецький виробник побутової хімії ще в лютому прогнозував продаж своїх 11 (!) заводів у Росії до кінця першого кварталу 2023-го.

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Перша та друга хвилі: за рітейлерами пішли виробники

Все це дуже схоже на нову хвилю відходу західного бізнесу з російського ринку. Перша, найпотужніша хвиля була наприкінці лютого - на початку березня 2022 року - відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді багато компаній насамперед "заморозили бізнес" - закрили торгові точки, зупинили виробництво та інвестиції, припинили експорт продукції до РФ. І стали вичікувати, спостерігаючи за розвитком подій.

Проте було і значне число фірм, які, діючи часто за принципом "кинути все і збитки списати", відразу почали готувати якнайшвидше остаточне прощання з російським ринком. Назвімо для прикладу британську ВР, американську McDonalds, німецькі Daimler Truck та Obi.

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У травні минулого року DW дійшла висновку, що йде друга хвиля відходу з Росії європейських фірм. Якщо в першій було особливо багато рітейлерів, роздрібних торговців, яким, образно кажучи, досить було позачиняти торгові точки, то через два місяці побільшало виробничих компаній, у яких в різних регіонах РФ були не орендовані магазини, а власні підприємства з дорогим устаткуванням, відмова яких вимагала підготовки.

Безперечною кульмінацією тієї хвилі стала домовленість французької компанії Renault з федеральною та московською владою про безкоштовну передачу їм двох автозаводів: "АвтоВАЗу" в Тольятті та "Рено Росія" в Москві. Інший приклад того ж періоду - британська Shell продала мережу своїх російських бензоколонок. У наступні місяці продовжували регулярно надходити повідомлення про те, що черговий західний інвестор продав свій бізнес у Росії або якось інакше його позбувся. Нерідко "покупцем" або "одержувачем" активів ставав місцевий менеджмент, який найчастіше не володів достатнім капіталом для придбання підприємств за адекватною ціною і тим більше для їхнього подальшого технологічного розвитку.

Новий удар по кластерам автопрому в Калузі та Санкт-Петербурзі

Про нову хвилю можна було говорити, мабуть, у жовтні, коли проєкт "Сахалін-1" остаточно залишив американський нафтогазовий гігант ExxonMobile, німецький автобудівник Mercedes-Benz продав завод у підмосковному Єсипові, американський Ford вийшов зі спільного підприємства в Єлабузі в Татарстані, а японський Nissan передав завод разом із дослідницьким центром у Санкт-Петербурзі державному інституту НАМІ - тому самому, який раніше отримав контрольний пакет акцій "АвтоВАЗу".

І ось тепер - ще одна хвиля відходу профільних інвесторів, і вона знову б'є, перш за все, по російському автопрому, і особливо по двох кластерах цієї галузі, що ще недавно успішно розвивалися: калузькому і петербурзькому. 5 березня французька TotalEnergies перестала бути власником заводу моторних олив у Калузькій області. 8 березня німецький виробник шин Continental повідомив, що переговори про продаж заводу в Калузі "перебувають у просунутій стадії" і залишилося отримати дозвіл регулятора.

Завод Total із виробництва моторних олив у Калузі Фото: Total Vostok/TASS/dpa/picture alliance

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14 березня цей регулятор, урядова держкомісія з контролю за іноземними інвестиціями, дозволила фінській Nokian Tyres продати "Татнафті" свій російський бізнес із виробництва шин, головним чином завод у Всеволожську в Ленінградській області, обмеживши обсяг угоди 286 мільйонами євро. 16 березня стало відомо, що в уряді РФ "опрацьовується" питання про передачу автозаводу японської Toyota в Санкт-Петербурзі держустанові НАМІ.

Ikea: швидке закриття магазинів, тривалий продаж заводів

Як бачимо, комусь із іноземних інвесторів вдається (їм дозволяють) хоч за якісь гроші продати свої активи в Росії, комусь доводиться просто віддавати власність, щоб отримати можливість піти юридично чисто, убезпечивши себе тим самим від претензій у майбутньому (і зберігши опцію колись у перспективі повернутися і, можливо, навіть щось собі повернути).

Тому головне питання, яке породжує нинішня, березнева хвиля відходу західних інвесторів з Росії: якою логікою керуються в Москві (низку рішень, судячи зі всього, ухвалює особисто Володимир Путін), видаючи компаніям з "недружніх країн" дозвіл на продаж активів? Інше питання, тісно пов'язане з першим: чому саме зараз, через рік після початку війни проти України, так різко зросла кількість значних угод? Це випадковий сплеск чи тренд?

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На користь версії про випадковий збіг свідчить той факт, що згадані тут угоди почали готуватися набагато раніше. Так, Toyota оголосила про остаточне рішення припинити виробництво автомобілів у Росії у вересні 2022 року, Nokian Tyres анонсувала відхід минулого літа, а в жовтні вже знайшла покупця в особі "Татнафти", TotalEnergies зупинила завод у Калузі ще наприкінці квітня, Henkel офіційно заявила своєму сайті про намір розлучитися з бізнесом у Росії в середині квітня.

Про те, що перемовини з російськими покупцями та підготовка угод із ними може розтягнутися на цілий рік, свідчить приклад шведської Ikea. Свої гіпермаркети компанія закрила ще на початку березня 2022-го під час першої хвилі, товари остаточно розпродала співробітникам на початку липня, але дозвіл уряду РФ на продаж трьох російських заводів отримала лише в середині лютого 2023 року, а банк "Ікано" перейшов до нового власника 1 березня. Тож остаточний вихід з РФ виробничих і фінансових підрозділів Ikea цілком можна розглядати як фактичний початок нинішньої, березневої хвилі.

Чому продаж деяких активів розтягнувся на рік?

Напрошується висновок, що ціла низка західних компаній, відкинувши принцип "кинути все і збитки списати", хотіла, незважаючи на війну в Україні, що триває, будь-що отримати хоч якісь гроші за свої активи в Росії. У цьому списку Ikea, Nokian Tyres, Henkel або менш відомий широкому загалу ірландський виробник паперової упаковки Smurfit Kappа. Компанія оголосила про вихід з російського ринку в квітні 2022 року, проте угода з продажу трьох заводів у Ленінградській області та одного в Москві відбулася лише 23 березня 2023-го.

Ikea вийшла з російського ринку 2022 року Фото: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Окрема історія - французька компанія Leroy Merlin, яка в березні минулого року, навпаки, заявила про продовження бізнесу в Росії, але тепер, 24 березня 2023 року, все-таки вирішила продати 107 своїх гіпермаркетів з товарами для будівництва, оздоблення будинків у 62-х містах РФ. Тут можна припустити, що в умовах падіння купівельної спроможності російського населення та логістичних труднощів, особливо з імпортом, вести справи в Росії стало просто невигідно. Водночас новий глава австрійського виробника ювелірних прикрас та аксесуарів Swarovski, швидше за все, з іміджевих міркувань розпорядився на початку березня остаточно залишити російський ринок, бізнес на якому заморожено рік тому, відразу після початку війни.

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Наступне припущення, що напрошується: російські покупці довго тягли з реалізацією угод з західними фірмами, які висловили намір піти, розраховуючи збити ціну, а влада РФ зволікала зі схваленням таких угод в надії, що деякі іноземні інвестори все ж таки передумають йти. Однак найпізніше на початку 2023 року, з наближенням річниці нападу на Україну, стало остаточно зрозуміло, що війна затягується і що західні фірми в Росії не залишаться. Тому у Москві почали прискорено видавати дозволи, щоб нарешті хоч якось знову запустити заводи, що простоюють, або забезпечити подальшу роботу тих, що працюють, уже з новими власниками. І це породило відчуття березневої хвилі.

Дивна історія з відходом Volkswagen та позовом автозаводу ГАЗ

Однак у таку логіку не вписується дивна історія з Volkswagen. Завод VW в Калузі простоює з початку березня 2022-го, але німецький гігант не наслідував приклад Renault і Nissan, які безкоштовно передали російській державі свої активи (до цього, схоже, все іде і у випадку з Toyota), хоча з фінансової точки зору цілком "перетравив" би списання такого збитку.

Натомість концерн цілий рік вичікував (чого? закінчення війни?), поки 1 березня не оголосив, що веде переговори про продаж. 15 березня VW підтвердив бажання завершити їх "доволі швидко". Однак саме на той момент "Автозавод ГАЗ", розставання з яким минуло минулого літа, здавалося б, за згодою, раптом подав позов на колишнього німецького партнера до арбітражного суду Нижегородської області з вимогою відшкодувати йому близько 190 мільйонів євро. І 17 березня суд наклав арешт на активи Volkswagen та заборонив йому будь-які "реєстраційні дії".

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Внаслідок цього на невизначений термін відкладається остаточний вихід з Калуги ключового, знакового іноземного інвестора, за яким туди прийшли Continental та інші постачальники автокомпонентів зі своїми технологіями та капіталом. Дуже важко повірити в те, що ГАЗ та його власник Олег Дерипаска не погодили такий несподіваний та резонансний позов із керівництвом Росії, причому на найвищому рівні.

Тобто у Москві хочуть затримати продаж заводу Volkswagen. Для чого? Щоб пошантажувати на прощання німців, що йдуть, і "здерти" з них більше мільйонів? Або щоб відтягнути вкрай неприємне зі внутрішньополітичного погляду зізнання? Зізнання у тому, що жодних великих китайських автовиробників-інвесторів, що очікувалися, навіть після візиту в Росію Сі Цзіньпіна, як і раніше, не видно, а тому на калузькому кластері російського автопрому після нинішньої, березневої хвилі відходу західних фірм, точно треба буде ставити хрест.