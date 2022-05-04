 Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.05.2022

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Європа

Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм

Тисячі росіян втрачають роботу через санкції та відхід західних компаній з країни після нападу РФ на Україну. DW зібрала історії молодих жителів Росії, котрі залишились без роботи.

Зачинені торгові точки в одному з ТЦ у Москві

Зачинені торгові точки в одному з ТЦ у Москві

Олександру* 22 роки, він студент і живе у Саратовській області. До середини січня він працював на заводі: три зміни вдень, три зміни вночі, три вихідні. Робочий день - 12 годин, зарплата - близько 35 тисяч рублів на місяць. Олександра це влаштовувало як тимчасовий варіант, бо мав мрію - літати. Але стан здоров'я не дозволив йому піти вчитися на пілота, тоді він вирішив стати бортпровідником, але завадили санкції, запроваджені Заходом через війну РФ проти України.

Авіакомпанія скорочує маршрути і штат

Вакансію бортпровідника в одній із російських авіакомпаній Олександр знайшов у січні і відразу подав заявку. Він успішно пройшов і співбесіду, і льотну комісію - на неї потрібно було їхати до сусіднього Волгограда, у сумі вона обійшлася молодій людині 30 тисяч рублів. З роботи на заводі він уже звільнився. Авіакомпанія, за його словами, пропонувала чудові умови: навчання та практику в Москві, а після - працевлаштування із зарплатою близько 100 тисяч рублів на місяць, причому й гроші за проходження комісії обіцяли відшкодувати.

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Наприкінці лютого Олександр підписав договір на проходження навчання, але так і не розпочав його. 24 лютого Росія напала на Україну, закордонні компанії стали масово йти з російського ринку, західні країни почали запроваджувати жорсткі санкції, і незабаром Росія перетворилася на рекордсмена за кількістю введених проти неї обмежувальних заходів. Вони зачіпають не лише сотні приватних осіб та компаній, а й безліч сфер, зокрема авіацію. Захід закрив небо для російських літаків та заборонив продавати, постачати або передавати РФ будь-які лайнери та запчастини до них, лізингові компанії  відкликають свої літаки. Російські авіакомпанії орендовані ними літаки не повертають - вони скоротили маршрути та літають лише всередині країни.

  • Дорожнеча у Німеччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Дорожнеча у Німеччині

    У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.

  • Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.

  • Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.

  • Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.

  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

    У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.

  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.

  • Скільки коштує тепер ця риба?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Скільки коштує тепер ця риба?

    Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.

  • Війна як шанс для економіки?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Війна як шанс для економіки?

    Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.

    Автор: Клаудія Ден


Тож уже 1 березня Олександрові оголосили, що через санкції компанія нікого не найматиме і навчатиме. Гроші за проходження комісії йому не повернули. Іти в інші компанії він більше не бачить ні можливості, ні сенсу: "У літаків не буде нормального технічного обслуговування, не будуть поставлятися деталі, тож просто незрозуміло, в якому стані вони літатимуть. Це занадто великі ризики".

Економістка РЕШ: економіка РФ відкотиться на рівень 1990-х років

За словами економістки, викладачки Російської економічної школи Тетяни Михайлової, довгостроковим ефектом від запровадження санкцій стане виключення Росії зі світових ланцюжків виробництва, її ізоляція та технологічне відставання та поступова деградація: "Це неможливість імпортувати технології, ремонтувати техніку. Авіаційна галузь трубить, що за півроку у них не буде запчастин для літаків. Ті самі процеси будуть і в інших галузях". Михайлова прогнозує відкат російської економіки на рівень 1990-х років.

Наслідки обмежувальних заходів також вплинуть на сектори, які використовують іноземні компоненти у виробництві, а це не лише авіація, каже Михайлова: "Наприклад, автомобільний сектор, фармацевтика та навіть сільське господарство, бо й насіння купують за кордоном. Підприємства будуть змушені закриватися та звільняти співробітників. Попит на товари та послуги знижуватиметься, тому що населення ставатиме біднішим, це торкнеться всіх секторів, аж до перукарень біля будинку".

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Наразі ж економістка спостерігає короткострокові наслідки: багато росіян втрачають роботу або не можуть знайти нову, тому що падає попит на всіх спеціалістів. Москву, на думку Михайлової, все це заторкнуло одну з перших, адже там багато хто працює у сфері фінансів, бізнес-послуг, маркетингу та реклами. За оцінкою мера міста Сергія Собяніна, роботу через відхід іноземних компаній у місті можуть втратити близько 200 тисяч людей

У Москві втрачають роботу одними з перших

Альона* з Москви ось-ось потрапить у цю статистику: їй 19 років і вона працювала консультантом у Zara в "Охотном ряду": цю роботу було зручно поєднувати з навчанням у виші. На початку березня іспанська компанія-власник бренду Inditex оголосила співробітникам, що закриває свої точки в Росії і що більше виходити на роботу не потрібно, зараз вони простоюють. "Я та мої колеги очікували, що це станеться, але не так швидко", - каже Альона. Поки вона отримує дві третини від своєї зарплати, їй також виплатять відпускні за цей рік: у сумі після фактичної втрати роботи у дівчини лишилося понад 50 тисяч рублів. Чи будуть ще якісь виплати, вона точно не знає.

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Марина* з Москви шукала роботу у сфері, де б вона могла розвиватися. Їй 30 років, вона працює у цифровому маркетингу і взимку знайшла компанію, де мріяла працювати. Документи туди вона подала після нападу РФ на Україну, з того часу перебувала в режимі очікування, а зараз отримала повідомлення, що компанія закриває практично усі напрямки, де вона могла б працювати. "Здається, найближчим часом нереально буде знайти щось схоже. У багатьох компаніях скорочують штат і у цілому попит на нових співробітників сильно упав, особливо у сфері маркетингу", - каже Марина і додає, що зараз йдеться уже не про самореалізацію, а про джерела доходу, тож тепер "в плюс будь-які можливості заробити".

Сотні тисяч безробітних до кінця року

Всього в Росії, за підрахунками журналу Forbes, до кінця року можуть втратити роботу понад 600 тисяч людей. Втрата роботи, коли він тільки її знайшов, сильно емоційно вплинула на Олександра: "Якби я не склав іспит, я був би винен, але зміг би це виправити. А тут сталося те, що я не міг ні передбачити, ні змінити. Це дуже зачіпає та ображає. Зараз у мене мало бажання щось робити". Поки він вирішив зосередитись на навчанні та шукати роботу пізніше, з грошима йому допомагають батьки.

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Ніхто з героїв тексту не підтримує війну РФ в Україні, усі кажуть, що так чи інакше думали про від'їзд із Росії. "Абстрактні думки про переїзд були, почали вивчати питання. Поки що їхати з Росії не плануємо, але пам'ятаємо варіант, що така необхідність може настати", - говорить Марина. Альона хоче спочатку закінчити виш у Росії, а потім перебратися до Німеччини. Для Олександра проміжною метою була Москва. 

"Я і думав, що це перспектива - тому що ти переїжджаєш до Москви (...), а потім можна і за кордон. Але тепер все це стало зробити в рази складнішим. Люди незадоволені цим, але звинувачують не політику Росії, а тих, хто запроваджує санкції". Олександр зізнається, що дуже хоче виїхати, але йому зараз важко говорити про це.

*Імена героїв змінені

 

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