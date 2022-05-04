Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм

Олександру* 22 роки, він студент і живе у Саратовській області. До середини січня він працював на заводі: три зміни вдень, три зміни вночі, три вихідні. Робочий день - 12 годин, зарплата - близько 35 тисяч рублів на місяць. Олександра це влаштовувало як тимчасовий варіант, бо мав мрію - літати. Але стан здоров'я не дозволив йому піти вчитися на пілота, тоді він вирішив стати бортпровідником, але завадили санкції, запроваджені Заходом через війну РФ проти України.

Авіакомпанія скорочує маршрути і штат

Вакансію бортпровідника в одній із російських авіакомпаній Олександр знайшов у січні і відразу подав заявку. Він успішно пройшов і співбесіду, і льотну комісію - на неї потрібно було їхати до сусіднього Волгограда, у сумі вона обійшлася молодій людині 30 тисяч рублів. З роботи на заводі він уже звільнився. Авіакомпанія, за його словами, пропонувала чудові умови: навчання та практику в Москві, а після - працевлаштування із зарплатою близько 100 тисяч рублів на місяць, причому й гроші за проходження комісії обіцяли відшкодувати.

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Наприкінці лютого Олександр підписав договір на проходження навчання, але так і не розпочав його. 24 лютого Росія напала на Україну, закордонні компанії стали масово йти з російського ринку, західні країни почали запроваджувати жорсткі санкції, і незабаром Росія перетворилася на рекордсмена за кількістю введених проти неї обмежувальних заходів. Вони зачіпають не лише сотні приватних осіб та компаній, а й безліч сфер, зокрема авіацію. Захід закрив небо для російських літаків та заборонив продавати, постачати або передавати РФ будь-які лайнери та запчастини до них, лізингові компанії відкликають свої літаки. Російські авіакомпанії орендовані ними літаки не повертають - вони скоротили маршрути та літають лише всередині країни.

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Тож уже 1 березня Олександрові оголосили, що через санкції компанія нікого не найматиме і навчатиме. Гроші за проходження комісії йому не повернули. Іти в інші компанії він більше не бачить ні можливості, ні сенсу: "У літаків не буде нормального технічного обслуговування, не будуть поставлятися деталі, тож просто незрозуміло, в якому стані вони літатимуть. Це занадто великі ризики".

Економістка РЕШ: економіка РФ відкотиться на рівень 1990-х років

За словами економістки, викладачки Російської економічної школи Тетяни Михайлової, довгостроковим ефектом від запровадження санкцій стане виключення Росії зі світових ланцюжків виробництва, її ізоляція та технологічне відставання та поступова деградація: "Це неможливість імпортувати технології, ремонтувати техніку. Авіаційна галузь трубить, що за півроку у них не буде запчастин для літаків. Ті самі процеси будуть і в інших галузях". Михайлова прогнозує відкат російської економіки на рівень 1990-х років.

Наслідки обмежувальних заходів також вплинуть на сектори, які використовують іноземні компоненти у виробництві, а це не лише авіація, каже Михайлова: "Наприклад, автомобільний сектор, фармацевтика та навіть сільське господарство, бо й насіння купують за кордоном. Підприємства будуть змушені закриватися та звільняти співробітників. Попит на товари та послуги знижуватиметься, тому що населення ставатиме біднішим, це торкнеться всіх секторів, аж до перукарень біля будинку".

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Наразі ж економістка спостерігає короткострокові наслідки: багато росіян втрачають роботу або не можуть знайти нову, тому що падає попит на всіх спеціалістів. Москву, на думку Михайлової, все це заторкнуло одну з перших, адже там багато хто працює у сфері фінансів, бізнес-послуг, маркетингу та реклами. За оцінкою мера міста Сергія Собяніна, роботу через відхід іноземних компаній у місті можуть втратити близько 200 тисяч людей

У Москві втрачають роботу одними з перших

Альона* з Москви ось-ось потрапить у цю статистику: їй 19 років і вона працювала консультантом у Zara в "Охотном ряду": цю роботу було зручно поєднувати з навчанням у виші. На початку березня іспанська компанія-власник бренду Inditex оголосила співробітникам, що закриває свої точки в Росії і що більше виходити на роботу не потрібно, зараз вони простоюють. "Я та мої колеги очікували, що це станеться, але не так швидко", - каже Альона. Поки вона отримує дві третини від своєї зарплати, їй також виплатять відпускні за цей рік: у сумі після фактичної втрати роботи у дівчини лишилося понад 50 тисяч рублів. Чи будуть ще якісь виплати, вона точно не знає.

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Марина* з Москви шукала роботу у сфері, де б вона могла розвиватися. Їй 30 років, вона працює у цифровому маркетингу і взимку знайшла компанію, де мріяла працювати. Документи туди вона подала після нападу РФ на Україну, з того часу перебувала в режимі очікування, а зараз отримала повідомлення, що компанія закриває практично усі напрямки, де вона могла б працювати. "Здається, найближчим часом нереально буде знайти щось схоже. У багатьох компаніях скорочують штат і у цілому попит на нових співробітників сильно упав, особливо у сфері маркетингу", - каже Марина і додає, що зараз йдеться уже не про самореалізацію, а про джерела доходу, тож тепер "в плюс будь-які можливості заробити".

Сотні тисяч безробітних до кінця року

Всього в Росії, за підрахунками журналу Forbes, до кінця року можуть втратити роботу понад 600 тисяч людей. Втрата роботи, коли він тільки її знайшов, сильно емоційно вплинула на Олександра: "Якби я не склав іспит, я був би винен, але зміг би це виправити. А тут сталося те, що я не міг ні передбачити, ні змінити. Це дуже зачіпає та ображає. Зараз у мене мало бажання щось робити". Поки він вирішив зосередитись на навчанні та шукати роботу пізніше, з грошима йому допомагають батьки.

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Ніхто з героїв тексту не підтримує війну РФ в Україні, усі кажуть, що так чи інакше думали про від'їзд із Росії. "Абстрактні думки про переїзд були, почали вивчати питання. Поки що їхати з Росії не плануємо, але пам'ятаємо варіант, що така необхідність може настати", - говорить Марина. Альона хоче спочатку закінчити виш у Росії, а потім перебратися до Німеччини. Для Олександра проміжною метою була Москва.

"Я і думав, що це перспектива - тому що ти переїжджаєш до Москви (...), а потім можна і за кордон. Але тепер все це стало зробити в рази складнішим. Люди незадоволені цим, але звинувачують не політику Росії, а тих, хто запроваджує санкції". Олександр зізнається, що дуже хоче виїхати, але йому зараз важко говорити про це.

*Імена героїв змінені