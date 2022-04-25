 Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2022

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Економіка

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.

Залізнична платформа у Львові

Залізнична платформа у Львові

В перші тижні повномасштабного вторгнення Росії під удар потрапив південь, схід та північ України. Через близькість бойових дій низка підприємств з цих регіонів вирішили перенести свої виробництва, зокрема, у західні області. DW поспілкувалася з тими, хто завершив релокацію та вже працює у Львівській області.

"Релокація"

Для допомоги підприємствам виїхати в більш безпечні регіони уряд України на початку березня запустив програму релокації бізнесу. Її учасником може стати будь-яке підприємство, подавши заявку на сайті "Прозорро.Продажі".

Перевезення здійснюють безкоштовно "Укрзалізниця" та "Укрпошта", яка відповідає за підвезення обладнання до залізничної станції, а також забезпечує оперативне проходження блокпостів, оформлює транспортні накладні, зазначає міністерство економіки.

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Переїхати можна до дев’яти областей: Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, південних територій Волинської і Рівненської. Вже в областях місцеві органи влади контактують з підприємством, спільно шукають варіанти для розміщення виробничих потужностей, вирішують питання оренди, підключення мереж, розселення персоналу і членів родин.

За даними мінекономіки, станом на 28 квітня релокацію здійснили понад 400 підприємств, з яких 216 вже відновили свою роботу. Ще для близько 500 підприємств підібрані майданчики, і вони знаходяться на різних стадіях транспортування.

"Ми відчуваємо турботу, що дуже нестандартно"

Одним з популярних напрямків релокації є Львівська область. Станом на 27 квітня сюди переїхало 109 підприємств, з яких чотири планують повертатись назад через відсутність бойових дій, повідомили DW у Львівській обласній військовій адміністрації (ЛОВА). Серед релокованих переважають підприємства, які працюють у сфері машинобудування, металообробки, харчової промисловості, будівництва. Також, за даними ЛОВА, в роботі знаходиться 768 заявок.

Процес виробництва паперової упаковки на заводі Сем Екопак

Процес виробництва паперової упаковки на заводі "Сем Екопак"

DW відвідала одну з релокованих компаній - "Сем Екопак", яка виробляє для українського і європейського ринків упаковку для різноманітних товарів. Усі виробничі потужності "Сем Екопак" до 24 лютого знаходилося в Дніпропетровській області, але плани запустити виробництво у Львівській області були раніше, розповідає DW гендиректор компанії Сергій Рудковський. "Торік купили приміщення, в якому робили реконструкцію. Повномасштабна війна прискорила переїзд і внесла певні корективи у наші плани - хотіли запустити одну лінію, але тепер перевезли дві лінії з Дніпропетровської області, де залишилася одна", - розповідає він.

Евакуацію "Сем Екопак" почала з другого тижня війни своїми силами, що було важко, так як не було транспорту, згадує Рудковський. "Зрештою подали заявку до держпрограми "Релокація". Нам безкоштовно організували перевезення "Укрзалізницею" та "Укрпоштою". Щоб перевезти виробниче обладнання підприємства знадобилося 12 вагонів та кілька вантажних авто", - каже він, додавши, що важливою складовою допомоги також стали консультації від держорганів.

Разом з обладнання "Сем Екопак" також перевезли у Львівську область десять спеціалістів, зазначає Рудковський. За його словами, хотіли більше, але багато людей не готові залишати домівки. "Також складно знайти житло на заході. Тому наймаємо на роботу місцевих", - пояснює він. 

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Загалом Рудковський дуже вдячний українській владі на всіх рівнях за підтримку у релокації. "Я в захваті від того, наскільки наші держслужбовці відреагували на ситуацію. Ми відчуваємо турботу, що, якщо чесно, дуже нестандартно", - наголошує він.

"Деякі підприємці пропонували завищені ціни"

Підприємство "Пожмашина, яке займається виробництвом рятувальної та сільськогосподарської техніки, релокувалося також у березні. "Наші виробничі потужності знаходилися у Чернігівській області, які під час повномасштабного вторгнення Росії опинилися дуже близько до зони активних бойових дій. Тому змушені були зупинити виробничу діяльність, і вже у березні почали переїзд у Львівську область, перемістивши близько 50 відсотків виробництва", - розповідає DW гендиректор підприємства Олег Авер'янов. За його словами, це було складне завдання, адже довелося перевезти близько 20 вагонів технологічного обладнання, яке потрібно було демонтувати, а потім встановити на новому місці. "Пожмашина" також скористалася програмою "Релокація".

Процес виробництва рятувального обладнання на заводі Пожмашина

Процес виробництва рятувального обладнання на заводі "Пожмашина"

Спочатку підприємство планувало вивезти обладнання на захід України і залишити його на зберігання, а вже потім шукати локацію для запуску виробництва, зазначає Авер'янов. "Протягом цього часу ми зустріли людей, які хотіли заробити, пропонуючи завищені ціни", - каже він.

Втім, на допомогу прийшла міська влада, яка надала і продовжує надавати підтримку, наголошує Авер'янов. "Зокрема, запропонувала локації розміщення і організувала зустрічі з власниками. Також місцева влада сприяє нам у розміщенні працівників, яких ми вивезли з Чернігівської області. Нині на заході України складно знайти житло, але адміністрація дає нам безкоштовно гуртожитки для розселення співробітників", - зазначив він, додавши, що загалом перевезли 200 людей - приблизно 40 відсотків співробітників. 

Нині "Пожмашина" працює відразу у двох областях - Чернігівській та Львівській, і планує це робити після закінчення війни.

"Після вторгнення РФ кількість співробітників зменшилася удвічі"

На відміну від перших двох підприємство "Матролюкс", яке виготовляє матраци, релокацію здійснювало власними силами. "В перші дні було дуже важко знайти транспорт для переїзду, були високі ціни та терміни доставки. Все робили самостійно, оскільки програма релокації була запущена пізніше", - розповідає DW виконавчий директор підприємства Дмитро Шамін.

Виробництво компанії до війни знаходилося в Києві та Дніпрі, зазначає він. "В березні ми перевезли одну з трьох ліній із Києва у Львів, де до війни у нас був склад готової продукції. Загалом для перевезення обладнання знадобилося близько 20 вантажних автомобілів", - каже Шамін.

Виробничий процес в компанії Матролюкс у Львові

Виробничий процес в компанії "Матролюкс" у Львові

Також з Дніпра та Києва на захід України переїхало близько 28 співробітників "Матролюкс". "Частину найняли у Львові, більшість з яких переселенці з інших областей України. До вторгнення Росії у нас загалом працювала тисяча співробітників, тоді як зараз у два рази менше", - пояснює Шамін.

За його словами, міська влада допомагає у пошуку співробітників, додаткових складів, а також з державними замовленнями. Така підтримка важлива для підприємства, адже обсяги виробництва впали у три рази порівняно з періодом до 24 лютого, пояснює Шамін. "В перші тижні взагалі на 80 відсотків працювали виключно на гуманітарну допомогу для волонтерських центрів", - зауважує він. Нині виробництво у Києві та Дніпрі поновилося, але "Матролюкс" планує залишитися у Львові і після закінчення війни. "На заході України також знайшли постачальників, зокрема, металу, проволоки, поролону. Цю продукцію раніше закуповували на сході України", - зазначив Шамін.

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Докладно

Залізнична платформа у Львові

Релокація на захід України: як бізнес тікає від війни

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається.  

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