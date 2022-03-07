 Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни

Як повідомили в Кабінеті міністрів України, підприємців чекає звільнення від ЄСВ, пільги та мораторій на перевірки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував низку заходів для підтримки бізнесу в Україні. Про них він розповів у відеозверненні в понеділок, 7 березня.

Звільнення від ЄСВ

За словами Шмигаля, в Україні звільнять від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізичних осіб-підприємців першої та другої групи. Ця пільга буде запроваджена на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Також від ЄСВ звільнять підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи за найманих працівників, яких призвали до лав Збройних сил України та інших збройних формувань, зокрема територіальної оборони. За них збір заплатить держава.

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Податки та PPO

Також в Україні відтермінують впровадження PPO (касових апаратів) для всіх фізичних осіб-підприємців, і сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, зазначив Шмигаль.

Крім того, прем’єр пообіцяв скасувати всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням, і встановити мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

"Всі ці рішення та низка інших додаткових рішень, що необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, - уже ухвалено, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом", - сказав Шмигаль.

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Контроль за цінами

У зверненні Шмигаль розповів, що Кабінет міністрів також ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Національною поліцією та Державною службою з лікарських засобів здійснювати контроль за цінами на соціально значущі харчові продукти, ліки та паливо. "Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - наголосив прем’єр-міністр.

Окрім цього, відтепер 12 українських теплових електростанцій (ТЕС) відтепер зможуть отримувати газ від національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за ціною сім гривень за кубічний метр. За словами Шмигаля, це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції.

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