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Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)
Тема
МЕРТ - міністерство економічного розвитку і торгівлі України (з 2010 року до 2019 року).
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Західні системи ППО для України
Західні системи ППО для України
На Заході обговорюють варіанти посилення протиповітряної оборони України.
Конфлікти
11.10.2022
11 жовтня 2022 р.
Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо
Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо
Лабораторії в Польщі та Німеччині намагаються з'ясувати причину загибелі риби в Одері. Що відомо?
Природа й екологія
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
Мерилін Монро - найкращі фото зірки
Мерилін Монро - найкращі фото зірки
Фотодобірка найкращих світлин однієї з найяскравіших актрис Голлівуду.
Історія
05.08.2022
5 серпня 2022 р.
Мерилін Монро: найкращі фото зірки
Мерилін Монро: найкращі фото зірки
Фотодобірка найкращих світлин однієї з найяскравіших актрис Голлівуду.
Стиль життя
05.08.2022
5 серпня 2022 р.
11 фото
ОГУ взяв під контроль розслідування смерті судді Писанця
ОГУ взяв під контроль розслідування смерті судді Писанця
Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.
Злочинність
12.09.2021
12 вересня 2021 р.
Фейки: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят
Фейки: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят
У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей.
Політика
03.08.2021
3 серпня 2021 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Старої України більше немає, нова стане кошмаром для Путіна
Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти
24.08.2022
24 серпня 2022 р.
Санкції замість судових вироків шкодять інтересам України
Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Політика
09.04.2021
9 квітня 2021 р.
Anonymous: "Військо мертвих" на стежці війни з ІД
Олександр Плющев
Гостьовий коментар
19.11.2015
19 листопада 2015 р.
Коментар: Фотографія, яка стосується нас усіх
Александер Кудашефф
Коментар
03.09.2015
3 вересня 2015 р.
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