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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)

Тема

МЕРТ - міністерство економічного розвитку і торгівлі України (з 2010 року до 2019 року).

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Київ після російського ракетного обстрілу, 10 жовтня 2022 року

Західні системи ППО для України

Західні системи ППО для України

На Заході обговорюють варіанти посилення протиповітряної оборони України.
Конфлікти11 жовтня 2022 р.
Мертва риба в Одері

Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо

Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо

Лабораторії в Польщі та Німеччині намагаються з'ясувати причину загибелі риби в Одері. Що відомо?
Природа й екологія17 серпня 2022 р.
Мерілін Монро

Мерилін Монро - найкращі фото зірки

Мерилін Монро - найкращі фото зірки

Фотодобірка найкращих світлин однієї з найяскравіших актрис Голлівуду.
Історія5 серпня 2022 р.
Мерилін Монро

Мерилін Монро: найкращі фото зірки

Мерилін Монро: найкращі фото зірки

Фотодобірка найкращих світлин однієї з найяскравіших актрис Голлівуду.
Стиль життя5 серпня 2022 р.11 фото
Офіс генпрокурора України взяв під контроль перебіг розслідування смерті судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця

ОГУ взяв під контроль розслідування смерті судді Писанця

ОГУ взяв під контроль розслідування смерті судді Писанця

Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.
Злочинність12 вересня 2021 р.
Руїни будинків та уламки на місці катастрофічної повені в Альтенарі на заході Німеччини

Фейки: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

Фейки: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей.
Політика3 серпня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Роман Гончаренко

Старої України більше немає, нова стане кошмаром для Путіна

Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти24 серпня 2022 р.
Українська письменниця Лариса Денисенко

Санкції замість судових вироків шкодять інтересам України

Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Політика9 квітня 2021 р.
Alexander Plushev russischer Journalist

Anonymous: "Військо мертвих" на стежці війни з ІД

Олександр Плющев
Гостьовий коментар
19 листопада 2015 р.
Kudascheff Alexander Kommentarbild App

Коментар: Фотографія, яка стосується нас усіх

Александер Кудашефф
Коментар
3 вересня 2015 р.