Made in Ukraine для заможних росіян

Європейські фірми продовжують торгувати з Росією, попри заклики до бойкоту та санкції. Подекуди товари для комфортного життя росіян навіть виробляються в Україні, з'ясувала DW.

Якщо ти "стильний і діловий" чоловік, то шкіряний портфель Buddy - те, що тобі треба. Принаймні в цьому запевняють продавці одного з російських інтернет-магазинів елітних шкіряних виробів. Портфель від німецького бренду Picard "впишеться у будь-який образ", наголошують комерсанти, звертаючись до молодих і успішних росіян. Той факт, що Росія розв'язала найстрашнішу з часів Адольфа Гітлера загарбницьку війну в Європі для Picard - не привід відмовлятися від заможних клієнтів у цій країні. Picard - "душевний" бренд для тих, хто живе "яскравим життям", наголошує німецька компанія на своєму російськомовному сайті.

Санкції - не завада

Знак якості Made in Europe на сумках Picard має свою ціну, яку заможні росіяни готові платити. Наприклад, за сумку Buddy метросексуалам з Санкт-Петербурга або Москви доведеться викласти у перерахунку понад 400 євро. У березні минулого року Євросоюз заборонив експорт до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро, зокрема, елітних шкіряних сумок. Ця заборона мала стати сигналом російським "елітам" - Європа не хоче докладатися до того, щоб заможні росіяни продовжували насолоджуватися життям і хизуватися європейськими брендами, поки їхня держава вбиває тисячі мирних жителів сусідньої європейської країни.

Якщо сумки таких брендів для багатіїв як Louis Vuitton в Росії нині можна купити лише через "сірі" схеми на кшталт "паралельного імпорту", то Picard працює цілком відкрито і легально, позиціонуючи себе як бренд для середнього класу. Скільки коштує на митниці одна сумка від цього виробника встановити непросто - у базах митних декларацій, таких як ImportGenius, вказується лише ціна кожної окремої партії та її вага у кілограмах. Особливістю бізнесу Picard у Росії під час загарбницької війни проти України є не порушення санкцій ЄС. А той факт, що за лейблом Made in Europe заможні росіяни отримують український товар.

Made in Europe - зроблене в Україні (архівне фото, 2013 рік) Фото: DW/T. Bondarenko

З України в обхід ембарго

Як з'ясувала DW, значна частина сумок Picard, які продаються у Росії, виробляється у Мукачевому на Закарпатті. На фабриці, відкритій німцями 2011 року, працюють кількасот людей. З перших днів широкомасштабної війни проти України, український уряд запровадив повне ембарго на торгівлю з Росією. Для Picard - це не завада. Як засвідчив аналіз даних митних органів, доступних у базі ImportGenius, сумки німецького бренду спершу експортуються з України до Німеччини. І вже звідти, з міста Обертсгаузен, де розташована штаб-квартира компанії Picard Lederwaren GmbH, їде знову на схід - до Росії. З російських митних документів, доступних у базі ImportGenius, видно, що частина товару, котрий надходить з Німеччини, вироблена на мукачівському заводі Picard.

У пресслужбі компанії DW відмовили в інтерв'ю. Без відповіді залишилися і письмові запитання, зокрема, чому компанія не пристала на численні заклики бойкотувати російський ринок. А також, чи знають українські робітники і робітниці, що шиють, зокрема, і для росіян.

З одного боку, Picard демонструє небайдужість до лиха війни, яке українці відчувають щодня навіть на далекому від фронту Закарпатті. Німецька компанія збирає у Німеччині пожертви, щоби допомогти тисячам переселенців, які у Мукачевому знайшли прихисток від бойових дій. З іншого - німці заробляють на виготовлених руками українців товарах гроші у країні, яка розв'язала проти них війну.

У Агії Загребельської, яка є аналітиком з питань санкційної політики України в Національній агенції з питань запобігання корупції, ці речі не вкладаються у голові. "Кожна копійка, сплачена з торгівельної операції у Росії, йде на фінансування війни", - наголосила Загребельська у розмові з DW. Не менш фатальним, ніж фінансування агресії, на її думку, є й сигнал російському суспільству. "Якщо західні бренди як символи західного світу з його цінностями залишаються у Росії, росіянам це дає привід думати, буцімто все нормально. Буцімто війна - справа політиків, а вони ні до чого і нічого не вирішують, треба просто перечекати", - зауважує українська аналітикиня.

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Жіночі сумки бренду Picard українського виробництва (архівне фото) Фото: DW/T. Bondarenko

Лижі для країни окупантів

Поміж повітряними тривогами і відключеннями світла виробляють у закарпатському Мукачевому також іще один брендовий товар, який користується попитом у росіян. Йдеться про інвентар для зимових видів спорту, зокрема й таких "елітарних" як гірські лижі. Попри війну, австрійська компанія Fischer Sports не відмовилася негайно від російського ринку, а продовжила постачати продукцію, зокрема й з України. Поставки здійснювалися щонайменше протягом півроку з початку війни, випливає з даних ImportGenius - спершу до австрійського міста Гогенцель, де розташована штаб-квартира компанії Fischer Sports GmbH, а потім - до Москви, на адресу дочірньої компанії "ООО Фишер".

Лише у серпні, на шостому місяці війни, австрійська компанія заявила, про "обмеження операцій" на російському ринку і відмову від нових інвестицій. Це сталося на тлі того, що близько ста співробітників заводу у Мукачевому були мобілізовані до лав Збройних сил України. Fischer закрила фірмові магазини і онлайн-шоп. Утім, продукцію австрійського бренду і надалі можна придбати у мережах спортивних магазинів. Даних про те, чи продовжуються до сьогоднішнього дня поставки в Росію продукції Fischer Sports, виробленої також в Україні, в розпорядженні редакції немає.

У Віденському офісі Fischer Sports на момент публікації не відповіли за запитання DW щодо поставок виробленої в Україні продукції до Росії після початку війни.

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Компанія Fischer відмовилася екіпіровувати спротсменів з Росії до кінця війни. Але лижі австрійського бренду і надалі можна купити в Росії Фото: Kyodo/picture alliance

"Сумне видовище"

Згідно з оцінками Агії Загребельської, яка в рамках своєї роботи в НАЗК ретельно моніторить активність міжнародних компаній на російському ринку, від бізнесу в Росії частково або повністю відмовились близько 70 відсотків західних виробників. "Перемогти авторитарні режими, які кидають виклик міжнародному порядку, ми можемо лише спільними зусиллями не лише держав, але й бізнесу. Компанії, які продовжують бізнес з Росією, підривають цю єдність. Я впевнена, якби всі західні компанії вийшли з Росії, це скоротило би тривалість цієї війни", - наголошує Загребельська.

Про те, що торгівля з Росією дає Москві додаткові ресурси для ведення війни нагадує й економіст, дослідник етики бізнесу професор Томас Бешорнер (Thomas Beschorner) з університету швейцарського міста Санкт Галлен. Рік тому він разом з групою колег з університетів Швейцарії, Австрії і Німеччини оприлюднив маніфест із закликом припинити бізнес з Росією. Головний меседж маніфесту - "немає правильного бізнесу у неправильній війні". Економісти наголосили, що сучасний транснаціональний бізнес не може прикриватися відповідальністю перед клієнтами або співробітниками й ігнорувати власний вплив на політичні процеси. Таким чином, наголошували автори маніфесту, бізнес-гравці стають "німими співучасниками".

Рік потому Томас Бешорнер розчарований тим, як багато західних компаній не дослухалися до закликів припинити бізнес з агресором. "Це сумне видовище і справжній скандал", - констатував Бешорнер у коментарі DW. Науковець вимушений визнати, що заклик економістів не забувати про моральну відповідальність бізнесу і наблизити мир своєю чіткою позицією багатьма, вочевидь, залишився непочутим.