Німецькі експерти: Росія перевела економіку на воєнні рейки

Російська економіка дедалі більше працює під знаком війни проти України. Західні санкції послабили економіку РФ, але не поставили її на коліна, вважають експерти Інституту німецької економіки.

Російська економіка, на думку Інституту німецької економіки (IW), дедалі більше розвивається під знаком війни з Україною. "Де-факто Росія стала воєнною економікою", - йдеться в аналізі IW, опублікованому в четвер, 23 лютого.

За висновком експертів інституту, масштабні санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її війну проти України, очевидно, послабили російську економіку, але не поставили її на коліна. Водночас "оскільки кінця війни наразі не видно, а Захід дедалі більше згортає зв'язки з РФ, на Росію очікують у перспективі зростання витрат і скорочення доходів", вважають німецькі економісти.

Стратегія "гармат і масла"

Нинішнє планування російського бюджету свідчить про перехід до стратегії "гармат і масла" - воєнної економіки з акцентом на військові та соціальні потреби. "Наміри Росії очевидні - у зовнішній політиці робити ставку на військову силу, а у внутрішній - на підтримання соціального миру через проведення соціально орієнтованої політики та придушення протестів і опозиції в зародку", - зазначають автори аналізу IW.

Читайте також: Блінкен: Росія втратила 200 тисяч солдатів на війні в Україні

З метою фінансування цієї стратегії витрати російського бюджету зростуть до 2025 року на 14 відсотків порівняно з рівнем минулого року, підрахували експерти. При цьому витрати РФ на внутрішню і зовнішню безпеку тільки в поточному році зростуть у річному обчисленні на 25 відсотків до 124,7 мільярда євро, а доходи від експорту нафти і газу становитимуть за оцінками 35,5 мільярда євро.

Для того, щоб фінансувати зростання витрат, Росії довелося більше позичати, тому заплановане обслуговування заборгованості збільшиться до 2025 року майже на третину і перевищить 21 мільярд євро. Експерти, утім, прогнозують, що Росії вдасться уникнути дефолту завдяки накопиченим резервам. "Для подальшого ослаблення воєнної машини Путіна необхідно зберігати економічний тиск через санкції й розширювати його в міжнародному масштабі", - підкреслюють експерти IW.

Читайте також: ЄС поки не запроваджуватиме санкції проти "Росатома"