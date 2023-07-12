Швеція підписала з Україною безпекові угоди

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель, повідомив у середу, 12 липня, міністр оборони України Олексій Резніков. "Цей документ відкриває великі можливості як для наших Збройних сил, так і для шведських компаній, як-от SAAB (компанія, яка спеціалізується на виробництві, зокрема, винищувачів - Ред.) та інших", - написав він у Twitter.

Як повідомляється на сайті уряду Швеції, ця угода дозволяє Україні здійснювати закупівлі оборонної техніки безпосередньо у шведських підприємств.

За даними оборонного відомства Швеції, у цей день міністр оборони Пол Йонсон на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписав з Україною й угоду про безпеку. Вона передбачає обмін таємною інформацією між двома країнами, як-от щодо випробувальних польотів винищувачаGripen або військової техніки.

"Цими угодами ми робимо подальші кроки для зміцнення обороноздатністі України та уможливлення закупівлі нового обладнання безпосередньо у промисловості. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для перемоги у війні, відновлення свободи та відбудови країни", - цитує Йонсона міноборони Швеції.

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video