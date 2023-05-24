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Чехія закупить близько 250 БМП CV90
БМП CV90 під час навчань НАТО в Норвегії, 2018 рікФото: picture-alliance/dpa/Bundeswehr/M. Dorow
ПолітикаЧехія

Чехія закупить у шведів БМП на 2,7 мільярда доларів

Валерій Сааков
2 год. тому

У рамках контракту з шведською компанією BAE Systems Hagglunds Прага отримає 246 БМП CV90. На це уряд Чехії витратить 2,7 мільярда доларів. Також у Празі вивчають можливість купівлі близько 70 танків Leopard 2A8 у ФРН.

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Уряд Чехії підписав угоду про придбання гусеничних бойових машин піхоти (БМП) у шведської компанії BAE Systems Hagglunds на суму 2,7 мільярда доларів. Згідно з підписаною у середу, 24 травня, угодою, Прага отримає 246 машин CV90, які поставляються з встановленою на башті гарматою, тож фактично можуть підпадати під розряд легких танків або бронетранспортерів, пише AFP.

Тим часом міністерка оборони Чехії Яна Чернохова пояснила цей крок нагальною потребою в модернізації чеської армії. "Закупівля бронетехніки є важливою віхою у створенні бронетанкової бригади, модернізації армії та підвищенні нашого оборонного потенціалу", - заявила міністерка, слова якої наводить сайт чеського оборонного відомства. Замовлені БМП будуть поставлені в період з 2026 по 2030 рік, повідомила журналістам Чернохова.

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Крім того, чеське оборонне відомство фактично перевищило встановлену ще торік ціль у закупівлі 210 нових БМП для створення до 2026 року бронетанкової бригади в чеських збройних силах у рамках домовленостей з іншими партнерами по НАТО.

Прага задумалася над придбанням близько 70 танків Leopard 2A8

Також Чернохова повідомила, що Прага розпочне переговори з урядом Німеччини про спільну закупівлю близько 70 танків Leopard 2A8 німецького виробництва. Минулого місяця парламент Чехії схвалив законопроєкт, що підвищує щорічні витрати країни на оборону як мінімум до двох відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП) з наступного року, як того вимагають домовленості в рамках НАТО.

Раніше влада Чехії повідомляла, що надала Україні військову допомогу на суму близько двох мільярдів доларів США з моменту вторгнення Росії. Попри це Прага обіцяла й надалі підтримувати Україну зброєю.

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